На Київщині чоловік скоїв наліт на поштове відділення: побив співробітницю і вкрав посилку (відео)

Зловмисника було оперативно затримано і на даний момент він перебуває під вартою

У Броварському районі Київської області сталося зухвале пограбування поштового відділення. Зловмисник жорстоко побив співробітницю компанії та викрав посилку вартістю в десятки тисяч гривень.

На щастя, його особу вдалося оперативно встановити. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області.

Так, у селі Морозівка невідомий у масці увірвався до поштового відділення та побив жінку, яка була співробітницею компанії та перебувала на своєму робочому місці. Згодом він заволодів посилкою вартістю понад 45 тисяч гривень і втік у невідомому напрямку.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та оперативно встановили особу грабіжника. Як виявилося, на злочин пішов 32-річний житель Бориспільського району, який у минулому вже був судимий за скоєння розбою та хуліганських дій.

Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем його проживання, під час якого виявили та вилучили у чоловіка наркотичний засіб та інші речові докази.

Злочин стався на території села Морозівка

За фактом розбою, здійсненого з метою заволодіння чужим майном та за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів розпочато досудове розслідування.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування по справі триває.

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