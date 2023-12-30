На Киевщине мужчина совершил налет на почтовое отделение: избил сотрудницу и украл посылку (видео)

Злоумышленник был оперативно задержан и на данный момент он находится под стражей

В Броварском районе Киевской области произошло дерзкое ограблние почтового отделения. Злоумышленник жестоко избил сотрудницу компании и похитил посылку стоимостью десятки тысяч гривен.

К счастью, его личность удалось оперативно установить. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области.

Так, в селе Морозовка неизвестный в маске ворвался в почтовое отделение и избил женщину, которая являлась сотрудницей компании и находилась на своем рабочем месте. Впоследствии он завладел посылкой стоимостью более 45 тысяч гривен и скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители провели ряд оперативно- розыскных мероприятий и оперативно установили личность налетчика. Как оказалось, на преступление пошел 32-летний житель Бориспольского района, который в прошлом уже был судим за совершение разбоя и хулиганских действий.

Полицейские провели санкционированный обыск по месту его проживания, в ходе которого обнаружили и изъяли у мужчины наркотическое средство и другие вещественные доказательства.

Преступление произошло на территории села Морозовка

По факту разбоя, совершенного с целью завладения чужим имущества и по факту незаконного хранения наркотических средств начато досудебное расследование.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве дерзко ограбили бизнесмена: его приковали наручниками в подъезде и забрали сумку с миллионами (фото, видео).

Известно, что в тот роковой день киевский бизнесмен вышел из подъезда своего дома и направился к автомобилю. Внезапно на него напали двое неизвестных, которые силой затолкали мужчину обратно в подъезд и избили его. Затем злоумышленники распылили в лицо бизнесмену слезоточивый газ и пристегнули его наручниками к перилам лестничной клетки.