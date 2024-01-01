Хотіли феєричного свята – отримали "маски-шоу": у Чернігові поліція голосно затримала любителів салюту (відео)

Порушників затримали

В Україні у Новий рік продовжують карати тих, хто вирішив знехтувати забороною на запуск салютів та феєрверків. Ще одних "піротехників" накрили правоохоронці.

Про це повідомляє патрульна поліція. За її даними, інцидент стався у Чернігові. Там 1 січня до правоохоронців звернулися місцеві жителі, які повідомили, що з балкона квартири в одній із багатоповерхівок невідомі запускають феєрверки.

Прибувши на місце подій, поліцейські зв’язалися із заявницею, яка показала звідки запускали піротехніку. Також на вулиці під вікнами інспектори виявили рештки піротехнічних виробів.

На неодноразові дзвінки та стукіт у двері квартири ніхто не реагував, проте було чути, що вдома є люди. Невідомі відмовилися відчинити поліцейським двері. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, туди прибули співробітники батальйону поліції особливого призначення.

"Було прийняте рішення про примусове відкриття дверей. Потрапивши до квартири, охоронці порядку виявили чотирьох чоловіків, їх одразу затримали", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють слідчі, з’ясовуються всі обставини.

Нагадаємо, що подібний інцидент у новорічну ніч стався у Черкасах. Тамтешнього порушника вже також затримали.