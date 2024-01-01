Хотели фееричного праздника - получили "маски-шоу": в Чернигове полиция громко задержала любителей салюта (видео)

Нарушителей задержали

В Украине в Новый год продолжают наказывать тех, кто решил пренебречь запретом на запуск салютов и фейерверков. Еще одних "пиротехников" накрыли правоохранители.

Об этом сообщает Патрульная полиция. По её данным, инцидент произошел в Чернигове. Там днем 1 января к правоохранителям обратились местные жители, которые сообщили, что с балкона квартиры в одной из многоэтажек неизвестные запускают фейерверки.

Прибыв на место событий полицейские связались с заявительницей, которая показала откуда запускали пиротехнику. Также на улице под окнами инспекторы обнаружили остатки пиротехнических изделий.

На неоднократные звонки и стук в дверь квартиры никто не реагировал, однако было слышно, что в доме есть люди. Неизвестные отказались открыть полицейским дверь. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, туда же прибыли сотрудники батальона полиции особого назначения.

"Было принято решение о принудительном открывании двери. Попав в квартиру, стражи порядка обнаружили четырех мужчин, их сразу задержали", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают следователи, выясняются все обстоятельства.

Напомним, что подобный инцидент в новогоднюю ночь произошел в Черкассах. Тамошнего нарушителя уже также задержали.