У Черкасах уродженець Росії запустив салют в новорічну ніч: його вже карають (відео)

В умовах повномасштабної війни продаж та використання піротехніки заборонено

В Україні незважаючи на заборону феєрверків та салютів знайшлися і ті, хто вирішив знехтувати цим правилом. До них уже навідалися правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба поліції. За їхніми даними, інцидент стався у Черкасах. Там чоловік вирішив відсвяткувати Новий рік салютом. Втім, на нього одразу почали скаржитися його сусіди і через короткий проміжок часу на місці подій вже перебували поліцейські.

Оглянувши камери відеоспостереження та опитавши свідків правоохоронці встановили, що до хуліганства причетний 38-річний уродженець Росії, який з 2014 року проживає в Черкасах.

"Правопорушення задокументували належним чином та склали відповідні матеріали, які скерували до суду", — йдеться у повідомленні.

Там також нагадали, що в умовах повномасштабної війни продаж та використання піротехніки заборонено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що навесні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону на запуск і продаж салютів, феєрверків і петард. При цьому заборона поширюється не на всіх.