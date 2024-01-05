Забула сина у школі, а потім заявила, що він зник: у Львові судили горе-матір

Жінка забула вчасно забрати дитину, а коли схаменулась — її вже не було в школі

Мешканку Дрогобича (Львівська область) у грудні оштрафували на 850 грн за те, що вона забула забрати сина зі школи та повідомила про його зникнення в поліцію. Насправді дитину забрали родичі на прохання класної керівниці.

Жінку визнали винною у скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на ухвалу Дрогобицького міського районного суду.

З’ясувалося, що 26 жовтня 2023 року жінка не забрала вчасно свого 8-річного сина з ліцею. Класна керівниця звернулася до родичів хлопчика та попросила його забрати.

Коли мати згадала про дитину, її вже не було у школі. Жінка о 17:30 зателефонувала до правоохоронних органів та заявила, що її син зник. Поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків.

Суд визнав жінку винною та оштрафував її на 850 грн. Вона також має сплатити судовий збір у розмірі 537 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що у новорічну ніч мати жорстоко побила дочку чотирьох років. До правоохоронних органів звернулася родичка родини.