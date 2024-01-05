Забыла сына в школе, а потом заявила, что он пропал: во Львове судили горе-мать

Женщина забыла вовремя забрать ребенка, а когда опомнилась — его уже не было в школе

Жительницу Дрогобича (Львовская область) в декабре оштрафовали на 850 грн за то, что она забыла забрать сына из школы и сообщила о его пропаже в полицию. На самом деле ребенка забрали родственники по просьбе классной руководительницы.

Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на постановление Дрогобычского городского районного суда.

Выяснилось, что 26 октября 2023 года женщина не забрала вовремя своего 8-летнего сына из лицея. Классная руководительница обратилась к родственникам мальчика и попросила его забрать.

Когда мать вспомнила о ребенке, его уже не было в школе. Женщина в 17:30 позвонила в правоохранительные органы и заявила, что ее сын пропал. Полиция составила протокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей.

Суд признал женщину виновной и оштрафовал ее на 850 грн. Она также должна оплатить судебный сбор в размере 537 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что в новогоднюю ночь мать жестоко избила дочь четырех лет. В правоохранительные органы обратилась родственница семьи.