Из клиники "просто космос" — в реанимацию: из-за удаления зубов сын известного львовского музыканта впал в кому

Пятилетний Велес Пашник почти месяц находится на больничной койке и ждет энцефалограмму мозга

Визит в стоматологический кабинет, где пятилетнему сыну бандуриста, барда и победителя конкурса "Червона рута-2003" Виктора Пашника удаляли молочные зубы, закончился на больничной койке. У ребенка в момент операции произошла клиническая смерть, он находится в коме, а жизнь поддерживается медикаментами и аппаратами.

Родные мальчика благодаря огласке пытаются добиться справедливого расследования дела и предотвратить повторение ситуации. "Телеграф" узнал подробности очередной медицинской истории с тяжелыми последствиями.

"Наш ребенок был здоров"

Уже почти месяц в реанимационном отделении "Больницы Святого Николая" во Львове дежурят по очереди родители Велеса Пашника. Оказался здесь мальчик еще 8 декабря — в этот день вместе с мамой Марианной он пришел в стоматологическую клинику "Ori-Dent". В планах было полечить больные зубы, досаждавшие ребенку длительное время.

— В начале декабря у него очень опухла щека, образовался гнойный мешочек у зуба. Ждать уже не могли, но во всех самых известных клиниках, где мы проверялись, делали анализы и где Велес наконец-то дал себя осмотреть, потому что к нему нашли подход, была очередь на месяц вперед и больше, — рассказал "Телеграфу" Виктор Пашник. — Стали искать в интернете другие варианты, нашли "Ori-Dent". Эта клиника расположена в старом районе, но, в новом здании, как сказала моя жена, "там просто космос", настолько все было современно сделано. Мы позвонили туда на день святого Николая — 6 декабря, и уже через два дня был назначен визит.

На странице клиники продолжают рекламировать современную операционную, несмотря на случай с Велесом.

8 декабря Марианна с сыном отправилась туда. На месте еще Велеса обследовали, рентген сделали, дали жене подписать какие-то документы, конечно, интересовались болезнями, но наш ребенок был здоров. Когда дело дошло до операции, Велес начал вырываться и сопротивляться тому, чтобы делали наркоз. Он у нас ребенок индиго, очень уязвим, чувствителен, никого не обижает, но не любит, когда обижают его. Жена пыталась помочь, потому что врачи не могли справиться с сыном, потом просила уже перестать что-то делать, но анестезиолог продолжала прижимать маску. Когда Велес обмяк, жене предложили таблетку и попросили выйти, чтобы не мешала, — продолжил рассказ музыкант.

По словам отца парня, через некоторое время в операционной началась суматоха, послышались крики, туда прибежали другие медики, а затем в стоматклинику прибыли и кареты скорой. Как выяснилось, во время манипуляций у Велеса произошла остановка сердца, врачи пытались его реанимировать.

- Сына доставили в "Больницу Святого Николая", где нам сообщили, что на момент поступления у него были очень плохие показатели, но его стабилизировали, — уточнил Виктор. — Впоследствии мы услышали официальный диагноз "смерть мозга", и сейчас он неизменен. Нам объяснили, что во время операции у сына произошла клиническая смерть и реанимационные мероприятия длились задолго, что привело к такому состоянию. Вечером 1 января заведующий отделением мне сообщил, что состояние Велеса критически тяжелое. В ближайшие дни мы ждем проведения электроэнцефалографии.

Отец также отметил, что стоматологическая клиника не извинилась и не предложила помощь. Он в свою очередь обратился в правоохранительные органы, надеясь на выяснение причин, по которым здоровый ребенок оказался в коме и находится на грани жизни и смерти.

Мальчик находится в коме уже почти месяц, его состояние врачи оценивают как критически тяжелое.

- Директор "Ori-Dent" Роман Онисько нас уверял, что врачи сделали все правильно. А женщина-анестезиолог и успокаивала, и плакала. Но слезами не поможешь, здесь нужен был профессионализм, но был ли он, если наш сын в таком состоянии? – говорит Виктор. — На мой взгляд, врачи совершили нравственную и человеческую ошибку, потому что видели, что ребенок не просто испугался и плакал, у Велеса был панический страх, но ему все-таки сделали наркоз.

Администрация клиники "Ori-Dent", в которую "Телеграф" обратился за комментариями по поводу тяжелых последствий лечения зубов у маленького пациента, предоставить их отказалась. При этом сослалась на ст. 40 Закона Украины "Об основах законодательства Украины о здравоохранении", где речь идет о врачебной тайне. Заведение продолжает работать и рекламировать среди других услуг и "качественные и безопасные хирургические вмешательства" с применением различных видов анестезии.

(Не)безопасная процедура

Между тем в ситуации, которая имела место в стоматологической клинике и привела к тяжелым последствиям, разбираются правоохранители. Как сообщили в ГУ Нацполиции Украины во Львовской области и, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК Украины ("ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником") продолжается следствие. Семья Велеса обратилась также к адвокату и вынесла в публичную плоскость историю собственной семьи, рассказав о ней в соцсетях.

В комментариях под постом Виктора Пашника большинство авторов выражают поддержку парню и его родителям и надежду на чудо. Часть взрослых объясняют, что иногда малыши очень эмоционально воспринимают визиты к стоматологам, что делает привычное лечение невозможным.

— Под седацией сейчас лечат все родители, — пишет в частности Ирина Романовская. – Мы свою очередь месяц ждали. Ребенку три года, он никогда не дался бы полечить зубы просто так.

— Нет слов, из-за молочных зубков такое… Мне тоже приходилось лечить ребенку сразу много зубов под анестезией, дважды, иначе просто никак не давался, а надо было. Было очень трудно найти такие больницы в Днепре, которые бы брались, лицензия была только в государственной, и впоследствии в 19-м году еще в одной частной делали… Я и не подозревала, что могут быть такие последствия, — отметила Елена Шевцова.

— К сожалению, есть дети, которые даже рот у стоматолога не откроют, у меня малыши из таких, — отметила Ярина Головата. — Нас также отказались принимать во многих клиниках города, потому что у меня ребенок не то, что истерил в кресле, а бил ногами всех врачей и выбивал ногой рукоятку бормашины из рук врача. Никакие уговоры, поощрения, объяснения не помогали… слепое "я боюсь" и все. Нам также сказали в нашей ситуации только медикаментозный сон, меня сдерживали смертельные случаи в действии этой процедуры (в городе Хмельницкий уже был такой, также с остановкой сердца молодой женщины, мамы двух маленьких детей), еще вероятность того, что после такой процедуры, обычная местная анестезия не будет действовать в будущем. И что лечить зубы мы будем каждый раз только под наркозом.

Некоторые родители осознают риски, но верят уверениям врачей в безопасности анестезии.

Вместо этого есть и те, кто со скепсисом относится к необходимости лечить зубы ребенку под наркозом. Профессиональные стоматологи отмечают, что к лечению зубов у детей таким образом, нужно относиться очень серьезно и трижды подумать, прежде чем на него согласиться.

— Часто я становлюсь свидетелем, как родители легко соглашаются на лечение в медицинском сне, как будто это сделать клизму, — отметила в посте на своей странице в Instagram владелица клиники "MamaDentist" Анна Крылова-Тодурова. — Это совсем небезопасная процедура. И делать ее нужно, хорошо взвешивая все "за" и "против". При таком лечении ребенку вводят наркотические препараты, вызывающие много осложнений. В данном случае у мальчика остановилось сердце. И надо иметь либо очень хорошо подготовленных врачей, либо реанимацию под боком, чтобы быть уверенным, что с твоим ребенком ничего не произойдет во время наркоза.

Дети иногда реагируют слишком эмоционально на стоматологов и просто не дают им делать свою работу.

Упоминались в комментариях и смертельные случаи в клинике им. Руднева в Днепре, где после операций скончались уже три человека, в целом тяжелые осложнения получили 11 пациентов. Отец же погибшего 11-летнего днепрянина Ильи Роман Шишаков в другой ветке обсуждения ситуации отметил, что, по его мнению, существующий Уголовный кодекс Украины не приспособлен к объективному наказанию врачей за их действия или бездействие.

— Лечение под наркозом врачи не просто предлагают, а настоятельно его рекомендуют. Вместо того чтобы психологически правильно подойти к ребенку и сделать или вырывать зубы без него, — добавил Виктор Пашник. — Тем самым они выбирают более легкий для себя путь и, конечно, финансово затратный для пациента вариант. Мы хотим добиться того, чтобы никто больше не пострадал так, как наш сын, и все же надеемся на чудо.

Как сообщал "Телеграф", в ноябре 2023 года в коммунальной клинике Тернополя во время чистки зубов остановилось сердце малыша, которому был всего один год и 10 месяцев.