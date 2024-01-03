З клініки "просто космос" — в реанімацію: через видалення зубів син відомого львівського музиканта впав у кому

П’ятирічний Велес Пашник майже місяць перебуває на лікарняному ліжку і чекає енцефалограму мозку

Візит до стоматологічного кабінету, де п'ятирічному сину бандуриста, барда та переможця конкурсу "Червона рута-2003" Віктора Пашника видаляли молочні зуби, закінчився на лікарняному ліжку. У дитини в момент операції сталася клінічна смерть, вона перебуває в комі, а життя малечі підтримують медикаментами та апаратами.

Рідні хлопця завдяки розголосу намагаються домогтися справедливого розслідування справи й запобігти повторенню ситуації. "Телеграф" дізнався подробиці чергової медичної історії з важкими наслідками.

"Наша дитина була здорова"

Вже майже місяць під реанімаційним відділенням "Лікарні святого Миколая" у Львові чергують по черзі батьки Велеса Пашника. Опинився тут хлопець ще 8 грудня — цього дня разом із мамою Маріанною він прийшов до стоматологічної клініки "Ori-Dent". В планах було полікувати хворі зуби, які докучали дитині тривалий час.

— На початку грудня у нього дуже опухла щока, утворився гнійний мішечок біля зуба. Чекати вже не могли, але у всіх найвідоміших клініках, де ми перевірялись, робили аналізи й де Велес нарешті дав себе оглянути, бо до нього знайшли підхід, була черга на місяць вперед і більше, — розповів "Телеграфу" Віктор Пашник. — Стали шукати в інтернеті інші варіанти, знайшли "Ori-Dent". Ця клініка розташована в старому районі, але в новій будівлі, як сказала моя дружина, "там просто космос", настільки все було сучасно зроблено. Ми зателефонували туди на день святого Миколая — 6 грудня, і вже за два дні був призначений візит.

На сторінці клініки продовжують рекламувати сучасну операційну попри випадок з Велесом.

8 грудня Маріанна з сином пішла туди. На місці ще Велеса обстежили, рентген зробили, дали дружині підписати якісь документи, звісно, цікавились хворобами, але наша дитина була здорова. Коли справа дійшла до операції, то Велес почав виривався і опиратися тому, щоб робили наркоз. Він у нас дитина індиго, дуже вразливий, чутливий, нікого не ображає, але не любить, коли ображають його. Дружина намагалась допомогти, бо лікарі не могли справитися з сином, потім просила вже перестати щось робити, але анестезіолог продовжувала притискати маску. Коли вже Велес обм’як, дружині запропонували таблетку і попросили вийти, щоб не заважала, — продовжив розповідь музикант.

За словами батька хлопця, через певний час в операційній почалася метушня, звідти почулися крики, туди прибігли інші медики, а згодом до стоматклініки прибули й карети швидкої. Як з'ясувалось, під час маніпуляцій у Велеса сталася зупинка серця і його намагалися реанімувати.

— Сина доправили до "Лікарні святого Миколая", де нам повідомили, що на момент надходження у нього були дуже погані показники, але його стабілізували, — уточнив Віктор. — Згодом ми почули офіційний діагноз "смерть мозку", і наразі він незмінний. Нам пояснили, що під час операції у сина сталася клінічна смерть і реанімаційні заходи тривали задовго, що і призвело до такого стану. Ввечері 1 січня завідувач відділення мені сказав, що стан Велеса критично важкий. Найближчими днями ми чекаємо на проведення електроенцефалографії.

Батько хлопця також зазначив, що стоматологічна клініка не вибачилась і не запропонувала допомогу. Він своєю чергою звернувся до правоохоронних органів, сподіваючись на з’ясування причин, через які здорова дитина опинилась в комі й перебуває на межі життя та смерті.

Хлопчик перебуває у комі вже майже місяцт, його стан лікарі оцінюють як критично важкий.

— Директор "Ori-Dent" Роман Онисько нас запевняв, що лікарі зробили все правильно. А жінка-анестезіолог і заспокоювала, і плакала. Але сльозами не допоможеш, тут потрібен був професіоналізм, але чи був він, якщо наш син у такому стані?! — каже Віктор. — На мій погляд, лікарі зробили етичну і людську помилку, бо бачили, що дитина не просто налякалась і плакала, у Велеса був панічний страх, але йому все-таки зробили наркоз.

Адміністрація клініки "Ori-Dent", до якої "Телеграф" звернувся по коментарі щодо важких наслідків лікування зубів у маленького пацієнта, надати їх відмовилась. При цьому послалася на ст. 40 Закону України "Про основи законодавства України про охорону здоров’я", де йдеться про лікарську таємницю. Наразі заклад продовжує працювати й рекламувати серед інших послуг і "якісні та безпечні хірургічні втручання" із застосуванням різних видів анестезії.

(Не)безпечна процедура

Тим часом у ситуації, що мала місце в стоматологічній клініці та призвела до тяжких наслідків, розбираються правоохоронці. Як повідомили у ГУ Нацполіції України у Львівській області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 КК України ("неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником"), триває слідство. Родина Велеса звернулась також до адвоката та винесла на загал досвід власної родини, розповівши про нього у соцмережах.

В коментарях під постом Віктора Пашника більшість авторів висловлює підтримку хлопцю і його батькам та сподівання на диво. Частина дорослих пояснюють, що часом малеча дуже емоційно сприймає візити до стоматологів, що робить звичне лікування неможливим.

— Під седацією зараз лікують всі притомні батьки, — пише зокрема Ірина Романовська. — Ми свою чергу місяць чекали. Дитині три роки, він ніколи не дався б полікувати зуби просто так.

— Нема слів, через молочні зубки отаке… Мені теж доводилося лікувати дитині одразу багато зубів під анестезією, двічі, інакше просто ніяк не давався, а треба було. Було дуже важко знайти такі лікарні в Дніпрі, які б бралися, ліцензія була лише в державній, і згодом у 19-му році ще в одній приватній робили… Я й гадки не мала, що можуть бути такі наслідки, — зазначила Олена Шевцова.

— На жаль, є діти, які навіть рот у стоматолога не відкриють, у мене малеча з таких, — зазначила Ярина Головата. — Нас також відмовилися приймати у багатьох клініках міста, бо в мене дитина не те, що істерила в кріслі, а била ногами всіх лікарів і вибивала ногою рукоятку бормашини з рук лікаря. Ніякі вмовляння, заохочення, пояснення не допомагали… сліпе "я боюся" і все. Нам також сказали у нашій ситуації тільки медикаментозний сон, мене стримували смертельні випадки в дії цієї процедури (в місті Хмельницький вже був такий, також із зупинкою серця молодої жінки, мами двох маленьких дітей), ще вірогідність того, що після такої процедури, звичайна місцева анестезія не буде діяти в майбутньому. І що лікувати зуби ми будемо щоразу тільки під наркозом.

Деякі батьки усвідомлюють ризики, але вірять запевненням лікарів у безпечності анестезії.

Натомість є й ті, хто зі скепсисом ставиться до необхідності лікувати зуби дитині під наркозом. Професійні стоматологи зі свого боку зазначають, що до лікування зубів у дітей під седацією (наркозом) потрібно ставитися дуже серйозно і тричі подумати, перш ніж погодитися на такий варіант.

— Часто я стаю свідком, як батьки легко погоджуються на лікування в медичному сні, ніби це зробити клізму, — зазначила у пості на своїй сторінці в Instagram власниця клініки "MamaDentist" Ганна Крилова-Тодурова. — Це зовсім не небезпечна процедура. І робити її треба, гарно зважуючи всі "за" та "проти". Під час такого лікування дитині вводять наркотичні препарати, які викликають багато ускладнень. В даному випадку у хлопчика зупинилось серце. І треба мати або дуже гарно підготовлених лікарів, або реанімацію під боком, щоб бути впевненим, що з твоєю дитиною нічого не станеться під час наркозу.

Діти часом реагують занадто емоційно на стоматологів і просто не дають їм робити свою роботу.

Згадувались в коментарях і смертельні випадки у клініці ім.Руднєва у Дніпрі, де після операцій померли вже три людини, а загалом важкі ускладнення отримали 11 пацієнтів. А батько загиблого 11-річного дніпрянина Іллі Роман Шишаков в іншій гілці обговорення ситуації зазначив, що, на його думку, існуючий Кримінальний кодекс України не пристосований до об'єктивного покарання лікарів за їх дії та бездіяльність.

— Лікування під наркозом лікарі не просто пропонують, а наполегливо рекомендують робити саме так. Замість того, щоб психологічно правильно підійти до дитини і зробити чи виривати зуби без нього, — додав Віктор Пашник. — Тим самим вони обирають легший для себе шлях і, звісно, фінансово витратний для пацієнта варіант. Ми хочемо добитися того, щоб ніхто більше не постраждав так, як наш син, і все ж таки сподіваємось на диво.

Як повідомляв "Телеграф", у листопаді 2023-го року у комунальній клініці Тернополя під час чистки зубів зупинилось серце малюка, якому був лише один рік і 10 місяців.