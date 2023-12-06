Клініці у Дніпрі, три пацієнти якої померли після планових операцій, поновили ліцензію

Від представників клініки не було ні вибачень, ні пояснень.

За чотири місяці з моменту трагедії — смертей пацієнтів Міської багатопрофільної клінічної лікарні матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва у Дніпрі — їхні рідні так і не отримали відповіді на запитання, хто у цьому винен. Натомість закладу без пояснень для громадськості спочатку призупинили ліцензію на провадження медичної практики, а потім поновили.

Сумнівни препарати заборонили, а потім "реабілітували"

На сьогодні відомо про три смерті після планових операцій у клініці Руднєва, а загалом важкі ускладнення отримали 11 пацієнтів. Першим помер 11-річний Ілля Шишаков, серце якого зупинилось в ніч на 12 серпня. Фатальним виявилось звернення до медустанови із застарілою травмою, отриманою на фронті, і для 32-річного десантника Руслана Коріхова. У нього так само після операції відмовили внутрішні органи, зокрема нирки, і 16 серпня він помер.

Ще однією жертвою стала 41-річна Каріна Кравчун, яка багато років працювала медсестрою у хірургічному відділенні Харківської міської лікарні швидкої допомоги. Але оперувалась вона у Дніпрі у тій самій клініці, що й Ілля та Руслан і також на початку серпня. Але організм жінки виявився сильнішим і вона прожила ще два місяці. Весь цей час її намагались врятувати спочатку в клініці Руднєва, а згодом в одному з медзакладів рідного міста, де вона і пішла з життя 14 листопада. У жінки так само була діагностована поліорганна недостатність — важкий загальний патологічний стан, при якому дві або більше системи, відповідальні за життєзабезпечення організму, перестають функціонувати.

Каріна Кравчун з Харкова стала третьою жертвою дніпровських лікарів - померла за два місяці після операції.

Однак такого резонансу, як дві перші, ця смерть не мала. Певною мірою і через те, що була відтермінована у часі, і через те, що родина Каріни факт її загибелі не афішувала. Не спілкується чоловік жінки з медіа і зараз, не вірячи особливо в те, що це допоможе справі.

Наразі обмаль даних і про те, як рухається розслідування. А відкривались кримінальні справи ще у серпні за ч. 2 ст. 140 ("неналежне виконання професійних обов'язків медичними та фармацевтичними працівниками") та ч. 3 ст. 321-1 Кримінального кодексу України ("фальсифікація лікарських засобів і обіг фальсифікованих лікарських засобів").

За словами батька Іллі — Романа Шишакова, процес непростий і нешвидкий, адже вимагає низки експертиз та досліджень, результати яких як потерпілий у справі він ретельно вивчає. Чоловік наголошує, що препарати, котрі використовували в клініці Руднєва, стали чинником, який запустив подальші трагічні події. І це підтверджувало Міністерство охорони здоров’я в коментарях за гарячими слідами, зазначаючи: пацієнти отримали важку побічну реакцію скоріше за все на лікарські засоби, використані для внутрішньовенного наркозу. Але жодні назви у відомстві не оголошували ні тоді, ні зараз.

Уникнули конкретики і в Держлікслужбі, яка у серпні забороняла для використання по всій Україні якихось трьох препаратів. У відповіді на запит "Телеграфу" у службі переповіли алгоритм введення тимчасової заборони на лікарські засоби і порадили шукати відповідні документи на офіційному сайті.

У відповіді на запит у Держлікслужби лише описали алгоритм, але конкретних відповідей не надали.

В середині серпня — на початку вересня тут було опубліковано кілька розпоряджень, в яких згадується випадок смерті у Дніпропетровській області при застосуванні лікарських засобів. Серед них Еметон (застосовується для профілактики і лікування післяопераційної нудоти і блювоти у дітей, яких оперують під загальною анестезією, Натрій хлорид (фізрозчин потрібен для поповнення нестачі рідини в організмі і в комплексі заходів інтенсивної терапії, або як розчинник інших сумісних лікарських засобів) та Дипрофол ЕДТА (засіб для загальної анестезії). Останній препарат чотири роки тому фігурував в історії зі смертю пацієнтки в лікарні міста Кам’янське Дніпропетровської області. Загалом тоді, за даними МОЗ, наслідки від введення наркозу мали сім пацієнтів, а на використовувані при цьому ліки також накладали заборону.

Три препарати потрапили під тимчасову заборону через смерть пацієнтів на Дніпропетровщині.

Однак у випадку з клінікою Руднєва всі три згадані препарати за місяць були "реабілітовані" після отримання позитивних результатів додаткових досліджень. Також у вересні у розпорядженнях Держлікслужби фігурує ще один лікарських засіб з активною речовиною пропофол, такою самою як і в Дипрофол ЕДТА, а саме Propofol Baxter, отриманий як гуманітарна допомога. Він заборонений через те, що мала місце не тільки смерть, а й групова непередбачувана реакція. Але чи йдеться саме про випадки у Дніпрі — невідомо.

Рідні впевнені: лікарня нічого не зробила для порятунку пацієнтів

Рідні померлих пацієнтів очікують на офіційні висновки відповідальних органів щодо препаратів, використаних для наркозу при операціях. Але більшою мірою їх хвилює, чому медики вже після побічних реакцій у перших пацієнтів не зупинили проведення операцій з використанням суперечливих ліків і не надали потрібну допомогу постраждалим.

— Головне для мене й усіх постраждалих та їхніх близьких — дії лікарів після початку побічної реакції та упродовж перебування пацієнтів у лікарні Руднєва. Що вони зробили для порятунку життів пацієнтів? Спойлер — нічого! Операції 8, 9, 10 серпня. Станом на вечір 9 серпня у них вже три пацієнти з ускладненнями після операцій у реанімації. Але це не викликає зпитань, і вони оперують ще вісім пацієнтів (шість із яких діти) 10 серпня, — емоційно описав в одному з постів у Facebook ситуацію Роман Шишаков і зазначив, висновки клініко-експертної комісії зафіксували кричущі порушення.

А саме: діагноз його сину поставили із запізненням на 10 годин, а переведення в реанімацію затримали мінімум на дві. Також ввели медикаменти, протипоказані в тій ситуації. При цьому питання переведення складного пацієнта до медзакладу наступного рівня, де було необхідне для порятунку обладнання та інструменти, з невідомих причин у клініці Руднєва спочатку не розглядали. А коли це було зроблено, дитина перебувала у термінальному стані, тобто коли процеси в організмі стали необоротними і жити хлопцю лишались лічені години.

Здавалось, логічною реакцією на відомі факти стало часткове призупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики для клініки Руднєва строком на 14 днів. Це стосувалось дитячої хірургії, дитячої анестезіології, хірургії та анестезіології, тобто відділень, пацієнти яких мали ускладнення. Відповідне рішення було ухвалене Міністерством охорони здоров’я (наказ №1887 від 31.10.2023). А підставою стало, відповідно до документа, "не виконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов провадження частини виду господарської діяльності" (п. 2 ч. 2 ст. 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності").

Наприкінці жовтня відповідно до Наказу МОЗ дію ліцензії клініки Руднєва частково зупиняли.

В цей період, як з'ясували журналісти Суспільного. Дніпро, пацієнтів, які мали заплановані операції в клініці Руднєва, направляли до інших медзакладів. При цьому в лікарні продовжили працювати діагностичні служби та лабораторія. Але зараз заклад відновив роботу в повному обсязі, бо вже 29 листопада отримав погодження на відновлення ліцензії (наказ № 2028).

До речі, сам медичний заклад ні смертям пацієнтів, ні тимчасовій втраті ліцензії на своєму сайті та на сторінці у соцмережах дописів не присвятив. Ні вибачень, ні пояснень — жодної реакції. Лише позитивні тематичні пости й оголошення про вакансії.

Під оголошенням про вакансію батько померлого хлопця залишив коментар з припущенням: в клініці позбавились тих, хто щось знав.

Жодних коментарів з приводу гучного скандалу в публічному просторі не дає і МОЗ. Без відповіді лишився і запит "Телеграфу", надісланий ще на початку жовтня. Наше видання продовжить стежити за ситуацією з розслідуванням смертей пацієнтів у клініці Руднєва.

Як повідомляв "Телеграф" у квітні цього року було розкрито злочинне угруповування, яке займалося підробкою ліків, в тому числі протиракового препарату "Кітруда". Справа вже дійшла до суду, але вироку оголошено поки не було.