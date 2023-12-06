Клинике в Днепре, три пациента которой скончались после плановых операций, возобновили лицензию

От представителей клиники не было ни извинений, ни объяснений.

Через четыре месяца с момента трагедии — смертей пациентов Городской многопрофильной клинической больницы матери и ребенка им. проф. М.Ф.Руднева в Днепре — их родные так и не получили ответа на вопрос, кто в этом виноват. Учреждению без объяснений для общественности сначала приостановили лицензию на осуществление медицинской практики, а позднее возобновили.

Сомнительные препараты запретили, а затем "реабилитировали"

На сегодняшний день известно о трех смертях после плановых операций в клинике Руднева, а в целом тяжелые осложнения получили 11 пациентов. Первым скончался 11-летний Илья Шишаков, сердце которого остановилось в ночь на 12 августа. Роковым оказалось обращение в медучреждение с застарелой травмой, полученной на фронте, и для 32-летнего десантника Руслана Корихова. У него также после операции отказали внутренние органы, в том числе почки, и 16 августа он умер.

Еще одной жертвой стала 41-летняя Карина Кравчун, много лет работавшая медсестрой в хирургическом отделении Харьковской городской больницы скорой помощи. Но оперировалась она в Днепре в той же клинике, что и Илья и Руслан, также в начале августа. Но организм женщины оказался сильнее, она прожила еще два месяца. Все это время ее пытались спасти сначала в клинике Руднева, а затем в одном из медучреждений родного города, где она и ушла из жизни 14 ноября. У женщины также была диагностирована полиорганная недостаточность — тяжелое общее патологическое состояние, при котором две или более системы, ответственные за жизнеобеспечение организма, перестают функционировать.

Карина Кравчун из Харькова стала третьей жертвой днепровских врачей — скончалась через два месяца после операции.

Однако такого резонанса, как две первых, эта смерть не имела. В определенной степени и потому, что была отсрочена во времени, и потому, что семья Карины факт ее гибели не афишировала. Не общается мужчина женщины из медиа и сейчас, не веря особенно в то, что это поможет делу.

Пока мало данных и о том, как движется расследование. А открывались уголовные дела еще в августе по ч. 2 ст. 140 ("ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими и фармацевтическими работниками") и ч. 3 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины ("фальсификация лекарственных средств и обращение фальсифицированных лекарственных средств").

По словам отца Ильи — Романа Шишакова, процесс непростой и небыстрый, ведь требует ряда экспертиз и исследований, результаты которых, как потерпевший по делу, он тщательно изучает. Мужчина отмечает, что препараты, которые использовали в клинике Руднева, стали фактором, запустившим дальнейшие трагические события. И это подтверждало Министерство здравоохранения в комментариях по горячим следам, отмечая: пациенты получили тяжелую побочную реакцию, скорее всего, на лекарственные средства, использованные для внутривенного наркоза. Но никакие названия в ведомстве не оглашали ни тогда, ни сейчас.

Избежали конкретики и в Гослекслужбе, которая в августе запрещала для использования по всей Украине каких-то трех препаратов. В ответе на запрос "Телеграфа" в службе рассказали алгоритм введения временного запрета на лекарственные средства и посоветовали искать соответствующие документы на официальном сайте.

В ответе на запрос у Госликслужбы только описали алгоритм, но конкретных ответов не дали.

В середине августа — начале сентября здесь было опубликовано несколько распоряжений, в которых упоминается случай смерти в Днепропетровской области при применении лекарственных средств. Среди них Эметон (применяется для профилактики и лечения послеоперационной тошноты и рвоты у детей, оперирующих под общей анестезией, Натрий хлорид (физраствор необходим для восполнения недостатка жидкости в организме и в комплексе мер интенсивной терапии, или в качестве растворителя других совместных лекарственных средств) и Дипрофол ЭДТА (средство для общей анестезии). Последний препарат четыре года назад фигурировал в истории со смертью пациентки в больнице города Каменское Днепропетровской области. В целом, по данным МОЗ, последствия от введения наркоза имели семь пациентов, а на используемые при этом лекарства также налагали запрет.

Три препарата попали под временный запрет из-за смерти пациентов на Днепропетровщине.

Однако в случае с клиникой Руднева все три упомянутых препарата за месяц были "реабилитированы" после получения положительных результатов дополнительных исследований. Также в сентябре в распоряжениях Госликслужбы фигурирует еще одно лекарственное средство с активным веществом пропофол, таким же как и у Дипрофола ЭДТА, а именно Propofol Baxter, полученное как гуманитарная помощь. Он запрещен из-за того, что имела место не только смерть, но и групповая непредсказуемая реакция. Но речь идет именно о случаях в Днепре — неизвестно.

Родные уверены: больница ничего не сделала для спасения пациентов

Родные умерших пациентов ожидают официальных выводов ответственных органов относительно препаратов, использованных для наркоза при операциях. Но в большей степени их волнует, почему медики уже после побочных реакций у первых пациентов не остановили проведение операций с использованием спорных лекарств и не оказали необходимую помощь пострадавшим.

— Главное для меня и всех пострадавших и их близких — действия врачей после начала побочной реакции и пребывания пациентов в больнице Руднева. Что они сделали для спасения пациентов? Спойлер – ничего! Операции 8, 9, 10 августа. По состоянию на вечер 9 августа у них уже три пациента с осложнениями после операций по реанимации. Но это не вызывает вопросов, и они оперируют еще восемь пациентов (шесть из которых дети) 10 августа, — эмоционально описал в одном из постов в Facebook ситуацию Роман Шишаков и отметил, что выводы клинико-экспертной комиссии зафиксировали вопиющие нарушения.

А именно: диагноз его сыну поставили с опозданием на 10 часов, а перевод в реанимацию задержал минимум на два. Также ввели медикаменты, противопоказанные в этой ситуации. При этом вопрос перевода сложного пациента в медучреждение следующего уровня, где имелись необходимые для спасения оборудования и инструменты, по неизвестным причинам в клинике Руднева сначала не рассматривали. А когда это было сделано, ребенок находился в терминальном состоянии, то есть когда процессы в организме стали необратимыми и жить парню оставались считанные часы.

Казалось, логической реакцией на известные факты стало частичное приостановление действия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике для клиники Руднева сроком на 14 дней. Это относилось к детской хирургии, детской анестезиологии, хирургии и анестезиологии, то есть отделениям, пациенты которых имели осложнения. Соответствующее решение было принято Министерством здравоохранения ( приказ №1887 от 31.10.2023). А основанием стало, согласно документу, "не исполнение распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий производства части вида хозяйственной деятельности" (п. 2 ч. 2 ст. 16 Закона Украины " О лицензировании видов хозяйственной деятельности" ).

В конце октября, согласно Приказу Минздрава, действие лицензии клиники Руднева частично останавливали.

В этот период, как выяснили журналисты Суспільного.Дніпро, пациентов, которые имели запланированные операции в клинике Руднева, направляли в другие медучреждения. При этом в больнице продолжили работу диагностические службы и лаборатория. Но сейчас заведение возобновило работу в полном объеме, потому что уже 29 ноября получило министерсткое согласование на восстановление лицензии ( приказ № 2028 ).

Кстати, само медицинское учреждение ни смертям пациентов, ни временной потере лицензии на своем сайте и на странице в соцсетях сообщений не посвятило. Ни извинений, ни объяснений – никакой реакции. Только положительные тематические посты и объявления о вакансиях.

Под объявлением о вакансии отец умершего парня оставил комментарий с предположением: в клинике лишились тех, кто что-то знал.

Никаких комментариев по поводу громкого скандала в публичном пространстве не дает и Минздрав. Без ответа остался и запрос "Телеграфа", отправленный еще в начале октября. Наше издание продолжит следить за ситуацией с расследованием смертей пациентов в клинике Руднева.

Как сообщал "Телеграф" в апреле этого года была раскрыта преступная группировка, занимавшаяся подделкой лекарств, в том числе противоракового препарата "Китруда". Дело уже дошло до суда, но приговор оглашен пока не был.