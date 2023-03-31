"Залечили" до смерти жену экс-министра: врачей известной киевской клиники судят

Расследование длилось более двух лет

Двое киевских врачей известной сети частных клиник "Борис" предстали перед судом по резонанному делу о смерти супруги бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили.

Об этом сообщают адвокаты фирмы "Ильяшев и партнеры", которые представляют интересы потерпевшей стороны.

Офис Генерального прокурора обвиняет медиков в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло за собой тяжелые последствия для больного.

Юристы напомнили, что в 2020 году 35-летняя Анастасия Островская проходила лечение в столичной сети частных клиник (в материале название компании не называется, однако еще в 2020 году Александр Квиташвили в комментарии ТСН указывал, что речь идет о сети клиник "Борис"). Пациентка обратилась к медикам для проведения простой плановой лапароскопической операции по удалению камней желчного пузыря. Однако, после неудачного оперативного вмешательства врачами этой сети в течение месяца были проведены еще три операции, которые привели к смерти пациентки.

Досудебное расследование в резонансном деле по заявлению родственников потерпевшей длилось более двух лет.

"Команда юридической фирмы инициировала проведение клинико-экспертной комиссии Минздрава Украины для оценки качества предоставления медицинской помощи и медицинского обслуживания в сети частных клиник. Также была проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Полученные доказательства и заключения экспертиз свидетельствуют о причинно-следственной связи между действиями врачей и ухудшением состояния здоровья пациентки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главное следственное управление Национальной полиции города Киева установило недостатки при оказании медицинской помощи. При недопущении этих недостатков жизнь пациентки могла бы быть сохранена. Рассмотрение дела по существу началось в Соломенском районном суде г. Киева 29 марта 2023 года.

"Когда имеет место врачебная ошибка, добиваться справедливости в Украине очень тяжело, – отмечает адвокат по медицинскому праву ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алла Цымановская, представляющая интересы потерпевших. – В Украине врачебные ошибки, как свидетельствуют данные ВОЗ, ежедневно уносят жизнь по меньшей мере 5-7 пациентов и становятся причиной инвалидности 25-30 человек, обратившихся за медицинской помощью. Однако из-за сложности расследования и доказывания вины лишь единицы таких дел в год доходят до суда и завершаются реальными приговорами".

Ранее мы писали, что в Броварах при крушении вертолета погибло руководство МВД.