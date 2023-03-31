"Залікували" до смерті дружину ексміністра: лікарів відомої київської клініки судять

Розслідування тривало понад два роки

Двоє київських лікарів відомої мережі приватних клінік "Борис" постали перед судом у резонанній справі про смерть дружини колишнього міністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі.

Про це повідомляють адвокати фірми "Ілляшев та партнери", які представляють інтереси потерпілої сторони.

Офіс Генерального прокурора звинувачує медиків у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків унаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Юристи нагадали, що у 2020 році 35-річна Анастасія Островська проходила лікування у столичній мережі приватних клінік (у матеріалі назва компанії не називається, проте ще у 2020 році Олександр Квіташвілі у коментарі ТСН вказував, що йдеться про мережу клінік "Борис"). Пацієнтка звернулася до медиків для проведення простої планової лапароскопічної операції з видалення каменів жовчного міхура. Однак після невдалого оперативного втручання лікарями цієї мережі протягом місяця було проведено ще три операції, які призвели до смерті пацієнтки.

Досудове розслідування у резонансній справі за заявою родичів потерпілої тривало понад два роки.

"Команда юридичної фірми ініціювала проведення клініко-експертної комісії МОЗ України для оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування в мережі приватних клінік. Також було проведено комісійну судово-медичну експертизу. Отримані докази та висновки експертиз свідчать про причинно-наслідковий зв’язок між діями лікарів погіршенням стану здоров’я пацієнтки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головне слідче управління Національної поліції міста Києва встановило недоліки у наданні медичної допомоги. При недопущенні цих недоліків життя пацієнтки могло б бути збережене. Розгляд справи по суті розпочався у Солом’янському районному суді м. Києва 29 березня 2023 року.

"Коли має місце лікарська помилка, домагатися справедливості в Україні дуже важко, – зазначає адвокат з медичного права ЮФ "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська, яка представляє інтереси потерпілих – "В Україні лікарські помилки, як свідчать дані ВООЗ, щодня забирають життя щонайменше 5-7 пацієнтів і стають причиною інвалідності 25-30 осіб, які звернулися за медичною допомогою. Однак через складність розслідування та доведення провини лише одиниці таких справ на рік доходять до суду та завершуються реальними вироками”.

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