У новорічну ніч молода мати жорстоко побила 4-річну дочку: що з дитиною зараз

Слідчі заходи тривають

У новорічну ніч у Миколаєві молода мати побила свою 4-річну дочку. У поліцію про інцидент повідомила 30-річна родичка сімʼї.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Про це інформує поліція Миколаївської області у вівторок, 2 січня.

Під час проведення слідчих дій вдалось зʼясувати, що 4-річна дитина поскаржилась дорослим, у яких разом із матір’ю та братом зустрічала новий рік, на те, що її вдарила мама. Горе-матері, як зазначають правоохоронці, 21 рік.

У медичному закладі лікарі провели огляд дівчинки. На її тілі виявили, що гематому, а також встановили інші захворювання. Дівчинка наразі перебуває у лікарні.

Зазначається, що за вказаним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". З 21-річною матір’ю дитини проводяться слідчі заходи.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також призначили судово-медичну експертизу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Черкаські області молода горе-мати жорстоко побила чотиримісячну дочку. Немовля голосно вередувало та жінка не вигадала іншого способу, як вгамувати дитину. Правоохоронці зазначають, що у дитини була зламана щелепа.