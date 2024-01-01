Скинув з 9-го поверху: у Тернополі святкування Нового року завершилося страшною трагедією

Тіло було без ознак життя

Новорічне гуляння у Тернополі завершилось трагедією. Під час конфлікту чоловік штовхнув свого знайомого і той випав з балкона 9-го поверху.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області у Facebook. Зазначається, що тернополянину, який випав з балкона, було 27 років. Від отриманих травм він загинув.

Виклик надійшов до співробітників Тернопільського райуправління поліції близько 6 години ранку. Поліцейським повідомили, що на вулиці П.Куліша з дев'ятого поверху багатоповерхівки випав невідомий чоловік.

"На виклик виїхала слідчо-оперативна група та працівники профільних служб. На місці події виявили тіло чоловіка без ознак життя. Медики констатували його смерть. Загиблим виявився 27-річний тернополянин", — йдеться у повідомленні.

Вулиця П.Куліша на мапі

Зазначається, що слідству вдалось зʼясувати, що потерпілий святкував Новий рік у компанії знайомих в одній із квартир даної багатоповерхівки. За попередньою інформацією, перебуваючи на балконі, під час конфлікту один із чоловіків штовхнув іншого.Унаслідок чого потерпілий не втримався та випав з 9 поверху.

Зловмисника поліцейські затримали відповідно до ст. 208 КПК. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Розслідування триває.

Раніше "Телеграф" писав, що у п’ятницю, 1 грудня, у Дніпровському районі Києва чоловік вистрибнув із вікна багатоповерхівки. Очевидцями трагедії стали випадкові перехожі, на очах у яких усе й сталося.