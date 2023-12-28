У Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна ТЦК: як так вийшло

Відчайдуху госпіталізували до місцевої лікарні

У Чернівцях. чоловік вистрибнув з вікна будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Зазначається, що сталась подія вранці четверга, 28 грудня.

Унаслідок падіння громадянин отримав травми і його госпіталізували. Про це повідомляє чернівецьке медіа АСС.

Видання пише, що директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв підтвердив, що постраждалого госпіталізували у лікарню швидкої медичної допомоги у Чернівцях.

Попередньо відомо, як пише чернівецьке ЗМІ, що постраждалому, який вистрибнув з вінка, 43 роки. За словами лікарів, він у стані свідомості та перебуває у відділенні нейрохірургії.

Що саме спонукало чоловіка на такі дії, наразі не відомо.

Зауважимо, що останнім часом в України почастішали скандали з представниками ТЦК та СП. Зокрема, коли ще не встигли вщухнути пристрасті через масові рейди військкомів до спортзалів для вручення повісток, спалахнув новий скандал. У Стрийському районі Львівщини повістку виписували священикові УГКЦ, а в процесі на нього з образами і навіть рукоприкладством накинувся чоловік у військовій формі — батько двох синів, які загинули у ході війни з різницею у 10 днів.

Раніше "Телеграф" писав, що нашумілий законопроєкт про мобілізацію, який днями зареєстрували у Верховній Раді, обіцяють ще доопрацювати. Тим часом українських чоловіків попросили все ж таки з’явитися до ТЦК та СП, і оновити дані, якщо вони цього ще не зробили.