Скандал із працівниками ТЦК на "швидкій" виявився розіграшом: дружина хотіла налякати чоловіка

За цим інцидентом було проведено перевірку в рамках службового розслідування

Військові прокоментували відео, на якому нібито співробітники ТЦК та СП примусово намагалися затягнути чоловіка в автомобіль у районі житлового масиву "Райдужний" в Одесі. При цьому вони використовували спеціальну карету швидкої допомоги, але й на це знайшлося пояснення.

Про це у п’ятницю, 22 грудня, повідомили в Оперативному командуванні "Південь" у Facebook. Наголошується, що було проведено службове розслідування, під час якого вставлено деталі інциденту.

"За результатами перевірки та в рамках службового розслідування було встановлено, що співробітники ТЦК не брали участі у подіях, відображених у соцмережах 21.12.2023. На поширеному відео було зафіксовано спробу військових насильно всадити чоловіка в медичний автомобіль із військовими номерами", — йдеться у повідомленні.

Так, результати перевірки показали, що співробітники ТЦК та СП не брали участі у подіях, які відображені на відео. Як виявилося, дружина чоловіка вирішила його налякати та попросила свого знайомого, військовослужбовця однієї з бригад, яка виконує бойове завдання на сході України, "налякати мобілізацією" чоловіка. З ним жінка зараз перебуває у шлюборозлучному процесі й не може дійти згоди у розділі майна.

"Військовий піддався вмовлянням жінки та під час виконання завдань з доставки (супроводу) до медичних закладів поранених та хворих бригади в м. Одеса, порушуючи встановлені вимоги та порядок, умовив товаришів по службі взяти участь у "залякуванні громадянина мобілізацією", яке було здійснено з використанням службового спеціального транспорту", — додали до ОК "Південь".

Службове розслідування триває, і зараз встановлюється ступінь вини кожного учасника цієї події щодо перевищення службових обов’язків. До речі, спеціальний автомобіль, який засвітився в цій історії, вже повернувся до бригади та застосовується за призначенням.

Передісторія

21 грудня у соціальних мережах почали розповсюджувати відео, на якому в районі житлового масиву "Райдужний" нібито співробітники ТЦК та СП намагаються примусово затягнути чоловіка в автомобіль швидкої допомоги. Таке авто призначене для евакуації поранених бійців.

Водночас невідома жінка намагається всіма силами перешкодити тому, що відбувається, і лізе в салон авто, при цьому вона голосно кричить. Зважаючи на побачене, у соціальних мережах припустили, що чоловіка намагаються забрати співробітники військкомату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді у Львові люди у військовій формі силою намагалися затягнути чоловіка в машину. Все це відбувалося на жвавій вулиці й люди, що проходять повз них, почали вступатися на чоловіка.