Нові методи мобілізації? Працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні (відео)

"Ви не потребуєте допомоги", — казали працівники ТЦК

У Хмельницькому новий скандал з працівниками територіального центру комплектування. Співробітники військкомату намагались силою витягнути чоловіка з лікарняного ліжка.

На дії працівників ТЦК чоловік відреагував, сказавши, що у нього гіпертонічний криз і він потребує допомоги. Відео інциденту почали поширювати у Telegram-каналі Труха Україна.

"Ви не потребуєте допомоги", — казали працівники ТЦК, які хапали чоловіка за руки та намагались стягнути з кушетки у прийомному відділені.

На відео видно, що чоловік у руках тримає медичні документи, зокрема кардіограму. Він зазначив, що мав тиск 180 на 120 та йому треба зробити ще УЗД, бо він має проблеми зі шлунком. Також чоловік наполягав, що хоче пройти військово-лікарняну комісію повноцінно, адже під час попереднього медогляду йому, мовляв, поставили печатки і не здійснили належноного чек-апу, хоча він зазначав всі скарги лікарям.

У відповідь на скарги чоловіка працівники військкомату відповідали: "Будь мужиком, не будь бабою".

На місце подій прибули поліцейські, які намагались врегулювати конфлікт.

Свідками подій також став медичний персонал лікарні, який перебував у кабінеті під час інциденту.

Наразі офіційних коментарів від представників ТЦК ще не було.

Нагадаємо, раніш ми писали, що адвокати порадили проводити відеозйомку під час спілкування з представниками військкоматів. Під час вручення повісток працівники ТЦК і СП часто забороняють громадянам фіксувати їхні дії на відео.

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