Новые способы мобилизации? Работники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы (видео)

"Вы не нуждаетесь в помощи", — говорили работники ТЦК

В Хмельницком новый скандал с работниками территориального центра комплектования. Сотрудники военкомата пытались силой вытащить мужчину из больничной койки.

На действия работников ТЦК мужчина отреагировал, сказав, что у него гипертонический криз и он нуждается в помощи. Видео инцидента начали распространять в Telegram-канале Труха Украина.

"Вы не нуждаетесь в помощи", — говорили работники ТЦК, которые хватали мужчину за руки и пытались стянуть с кушетки в приемном отделении.

На видео видно, что мужчина в руках держит медицинские документы, в том числе кардиограмму. Он отметил, что имел давление 180 на 120 и ему нужно сделать еще УЗИ, потому что у него проблемы с желудком. Также мужчина настаивал, что хочет пройти военно-больничную комиссию полноценно, ведь во время предварительного медосмотра ему, мол, поставили печати и не осуществили должного чек-апа, хотя он отмечал все жалобы врачам.

В ответ на жалобы мужчины работники военкомата отвечали: "Будь мужиком, не будь бабой".

На место событий прибыли полицейские, пытавшиеся урегулировать конфликт.

Свидетелями происшествий стал медицинский персонал больницы, который находился в кабинете во время инцидента.

Пока официальных комментариев от представителей ТЦК еще не было.

Напомним, ранее мы писали, что адвокаты посоветовали проводить видеосъемку во время общения с представителями военкоматов. При вручении повесток работники ТЦК и СП часто запрещают гражданам фиксировать их действия на видео.

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