Скандал с работниками ТЦК на "скорой" оказался розыгрышем: жена хотела напугать мужа

По данному инциденту была проведена проверка в рамках служебного расследования

Военные прокомментировали видео, на котором якобы сотрудники ТЦК и СП принудительно пытались "погрузить" мужчину в автомобиль в районе жилмассива "Радужный" в Одессе. При этом они использовали специальную карету скорой помощи, но и этому нашлось объяснение.

Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в Оперативном командовании "Юг" в Facebook. Отмечается, что было проведено служебное расследование, в ходе которого уставлены детали инцидента.

"По результатам проверки и в рамках служебного расследования было установлено, что сотрудники ТЦК не участвовали в событиях, отраженных в соцсетях 21.12.2023. На распространенном видео была зафиксирована попытка военных насильно всадить мужчину в медицинский автомобиль с военными номерами", — говорится в сообщении.

Так, результаты проверки показали, что сотрудники ТЦК и СП не принимали участие в событиях, которые запечатлены на видео. Как оказалось, жена мужчины решила его напугать и попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющей боевое задание на востоке Украины, "напугать мобилизацией" супруга. С ним женщина сейчас находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества.

"Военный подвергся уговорам женщины и во время выполнения задач по доставке (сопровождению) в медицинские учреждения раненых и больных бригады в г. Одесса, в нарушение установленных требований и порядка, уговорил сослуживцев принять участие в "запугивании гражданина мобилизацией", которое было осуществлено с использованием служебного специального транспорта", — добавили в ОК "Юг".

Служебное расследование продолжается, и в настоящий момент устанавливается степень вины каждого участника данного события по превышению служебных обязанностей. К слову, специальный автомобиль, который засветился в этой истории, уже вернулся в бригаду и применяется по назначению.

Предыстория

21 декабря в социальных сетях стали распространять видео, на котором в районе жилмассива "Радужный" якобы сотрудники ТЦК и СП пытаются принудительно затянуть мужчину в автомобиль скорой помощи. Такое авто предназначено для эвакуации раненых бойцов.

В то же время неизвестная женщина пытается всеми силами помешать происходящему и лезет в салон авто, при этом она громко кричит. Учитывая увиденное, в социальных сетях предположили, что мужчину пытаются забрать сотрудники военкомата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре во Львове люди в военной форме силой пытались затащить мужчину в машину. Все это происходило на оживленной улице и проходящие мимо люди стали вступаться на мужчину.