"Запаковали" среди улицы: во Львове произошел новый скандал с сотрудниками ТЦК (видео)

На инцидент уже отреагировали в ТЦК

В Украине продолжают возникать скандалы с сотрудниками военкоматов. Очередной резонансный случай произошел во Львове.

В сети обнародовали видео, на котором люди в военной форме пытаются насильно затолкать мужчину в микроавтобус. Также видно, как другие гражданские пытаются противодействовать военным.

Кроме того, один из мужчин в военной форме пытался помешать производить съемку этих событий на видео. Он подошел к девушке, снимавшей видео, и закрыл объектив телефона руками.

Также на видео можно увидеть, как легковой автомобиль преградил дорогу микроавтобусу военных. Однако мужчину все-таки посадили в авто и увезли в неизвестном направлении.

В свою очередь во Львовском областном ТЦК и СП уже прокомментировали это видео. Там сообщили, что проведут проверку по поводу этой "конфликтной ситуации".

"Сетью интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками ТЦК. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет меры по установлению сложившихся обстоятельств, выясняются обстоятельства данного случая и назначена служебная проверка. Уверяем, что с нашей стороны будут осуществлены все необходимые меры в кратчайшие сроки будут установлены все подробности и приняты все необходимые решения", — подчеркнули в ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Житомире неизвестный напал на работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и избил его.