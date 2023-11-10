"Запакували" серед вулиці: у Львові стався новий скандал зі співробітниками ТЦК (відео)

На інцидент вже відреагували у ТЦК

В Україні продовжують виникати скандали зі співробітниками військкоматів. Черговий резонансний випадок трапився у Львові.

У мережі оприлюднили відео, на якому люди у військовій формі намагаються силоміць заштовхати чоловіка у мікроатобус. Також видно, як інші цивільні намагаються протидіяти військовим.

Крім того, один з чоловіків у військовій формі намагався завадити проводити зйомку цих подій на відео. Він підійшов до дівчини, що знімала відео, і закрив об'єктив телефону руками.

Також на відео можна побачити, як легковий автомобіль перегородив дорогу мікроавтобусу військових. Проте чоловіка все ж таки посадили в авто і відвезли у невідомому напрямку.

Своєю чергою у Львівському обласному ТЦК та СП вже прокоментували це відео. Там повідомили, що проведуть перевірку щодо цієї "конфліктної ситуації".

"Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з’ясовуються обставини даного випадку та призначена службова перевірка. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни буде встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення", — підкреслили у ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Житомирі невідомий напав на працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і побив його.