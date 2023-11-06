З'явитись у ТЦК треба всім: військовий розповів, що буде з мобілізацією у листопаді

Наявна в ТЦК інформація про людей часто не відповідає дійсності

Україні продовжується дія загальної мобілізації. Військовозобов’язані українці отримують повістки з військкоматів із закликом з’явитися на звірку даних. У Збройних силах України пояснили, чи зміниться підхід до мобілізації у листопаді.

Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, чого варто очікувати надалі українцям і кого можуть призвати на фронт. Коментар військовослужбовець дав в ефірі телемарафону.

"Я не розумію, звідки взялася цифра саме 1 листопада. Все як було, так і триває. Мобілізація в Україні триває з 2022 року з лютого, триває в плановому режимі. Наші військовозобов’язані громадяни, це чоловіки від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров’я проходити військову службу з мобілізації та не мають причин на отримання відстрочки. Якщо є причини отримати відстрочку, громадянину потрібно з’явитися до свого територіального центру комплектування, надати відповідно документ, який підтверджує це право і займатись далі своїми справами", — наголосив він.

Володимир Фітьо пояснив, що заклик до всіх українців, зроблений кілька тижнів тому, прийти та оновити дані до ТЦК, зроблено з метою уточнення даних щодо військовозобов’язаних.

За словами представника ЗСУ, головна проблема військкоматів полягає в тому, що наявна інформація про людей часто не відповідає дійсності. Саме тому ми просимо всіх оновити свої дані, щоб ми розуміли, які ресурси є насправді. Хто має право на відстрочку, хто має трьох неповнолітніх дітей, у кого стан здоров’я не дозволяє проходити військову службу, наприклад, на передовій, але він може виконувати певні завдання у тилу чи іншій сфері Сил оборони", — пояснив Фітьо.

Він резюмував, що без поновлення громадянами даних, складно з’ясувати наявний кадровий ресурс військовозобов’язаних.

Раніше "Телеграф" повідомив, хто з українців підпаде під мобілізацію у листопаді. Таких категорій громадян, як і раніше, є кілька.