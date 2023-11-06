Явиться в ТЦК надо всем: военный рассказал, что будет с мобилизацией в ноябре

Имеющаяся в ТЦК информация о людях часто не соответствует действительности

Украине продолжается действие всеобщей мобилизации. Военнообязанные украинцы продолжат получать повестки из военкоматов с призывом явиться на сверку данных. В Вооруженных силах Украины объяснили, изменится ли подход к мобилизации в ноябре.

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, чего стоит ожидать в дальнейшем украинцам и кого могут призвать на фронт. Комментарий военнослужащий дал в эфире телемарафона.

"Я не понимаю, откуда взялась цифра именно 1 ноября. Все как было, так и продолжается. Мобилизация в Украине продолжается с 2022 года с февраля месяца, продолжается в плановом режиме. Наши военнообязанные граждане, это мужчины от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья проходить военную службу по мобилизации и не имеют причин на получение отсрочки. Если есть причины получить отсрочку, гражданину нужно явиться в свой территориальный центр комплектования, предоставить соответственно документ, подтверждающий это право и заниматься дальше своими делами",- акцентировал он.

Владимир Фитьо пояснил, что призыв ко всем украинцам, сделанный несколько недель назад, прийти и обновить данные в ТЦК, сделан с целью уточнения данных о военнообязанных.

По словам представителя ВСУ, главная проблема военкоматов состоит в том, что имеющаяся информация о людях часто не соответствует действительности. "Именно поэтому мы просим всех обновить свои данные, чтобы мы понимали, какие ресурсы есть на самом деле. Кто имеет право на отсрочку, кто имеет троих несовершеннолетних детей, у кого состояние здоровья не позволяет проходить военную службу, например, на передовой, но он может выполнять определенные задачи в тылу или в другой сфере Сил обороны", — пояснил Фитьо.

Он резюмировал, что без обновления гражданами данных, сложно выяснить имеющийся кадровый ресурс военнообязанных.

Ранее "Телеграф" сообщил, кто из украинцев подпадет под мобилизацию в ноябре. Таких категорий граждан, как и раньше, существует несколько.