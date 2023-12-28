В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна ТЦК: как так получилось

Сорвиголову госпитализировали в местную больницу

В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна здания территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Отмечается, что произошло событие утром в четверг, 28 декабря.

В результате падения гражданин получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает черновицкое медиа АСС.

Издание пишет, что директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев подтвердил, что пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи в Черновцах.

Предварительно известно, как пишет черновецкое СМИ, пострадавшему, который выпал из окна, 43 года. По словам врачей, он находится в сознании и пребывает в отделении нейрохирургии.

Что именно подвигло мужчину на такие действия, пока неизвестно.

Отметим, что в последнее время у Украины участились скандалы с представителями ТЦК и СП. В частности, когда еще не успели утихнуть страсти из-за массовых рейдов военнослужащих в спортзалы для вручения повесток, разразился новый скандал. В Стрыйском районе Львовщины повестку выписывали священнику УГКЦ, а в процессе на него с образами и даже рукоприкладством набросился мужчина в военной форме — отец двух сыновей, погибших в ходе войны с разницей в 10 дней.

Ранее "Телеграф" писал, что нашумевший законопроект о мобилизации, который на днях зарегистрировали в Верховной Раде, обещают еще доработать. Тем временем украинских мужчин попросили все же явиться в ТЦК и СП и обновить данные, если они этого еще не сделали.