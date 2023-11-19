Чергове самогубство? У Києві хлопець випав з вікна багатоповерхівки (фото, відео)
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На місці події працювала поліція
У ніч на 19 листопада у Києві хлопець випав з вікна багатоповерхівки. Наразі не відомо, чи це був черговий суїцид, чи нещасний випадок.
Про це повідомив telegram-канал "Киевский Движ". Подія сталась у житловому комплексі в "Лебединий" на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі столиці.
За словами очевидців, хлопець стояв на кондиціонері, встановленому на фасаді будинку. Потім він з незрозумілої причини зірвався та упав на землю. Повідомляється, що він загинув на місці.
"Його дівчина довгий час кричала та вмовляла цього не робити. Але хлопець втратив рівновагу та впав", — розповіли очевидці.
Також зазначається, що він міг знаходитись у нетверезому стані. За словами очевидців, на балконі кричали його друзі, які, ймовірно, розпивали алкогольні напої.
Як раніше повідомляв "Телеграф", недавно столицею прокотилася хвиля підліткових самогубств. Так, перший подібний випадок у Києві було зафіксовано 2 жовтня, тоді брат із сестрою випали з балкона на 24 поверсі. Вже 9 жовтня дві 17-річні дівчата стрибнули з даху на Троєщині. Ще один випадок стався 15 жовтня, тоді стало відомо про загибель 12-річної дівчинки, яка впала з багатоповерхівки.
Також у жовтні на Лісовому масиві в Києві сталася трагедія — з висоти впала людина. У київських ЗМІ та місцевих Telegram-каналах поспішили повідомити про самогубство підлітка, проте правоохоронці спростували цю інформацію.