Чергове самогубство? У Києві хлопець випав з вікна багатоповерхівки (фото, відео)

На місці події працювала поліція

У ніч на 19 листопада у Києві хлопець випав з вікна багатоповерхівки. Наразі не відомо, чи це був черговий суїцид, чи нещасний випадок.

Про це повідомив telegram-канал "Киевский Движ". Подія сталась у житловому комплексі в "Лебединий" на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі столиці.

За словами очевидців, хлопець стояв на кондиціонері, встановленому на фасаді будинку. Потім він з незрозумілої причини зірвався та упав на землю. Повідомляється, що він загинув на місці.

Місце події

"Його дівчина довгий час кричала та вмовляла цього не робити. Але хлопець втратив рівновагу та впав", — розповіли очевидці.

Будинок, у якому сталася трагедія

Також зазначається, що він міг знаходитись у нетверезому стані. За словами очевидців, на балконі кричали його друзі, які, ймовірно, розпивали алкогольні напої.

Як раніше повідомляв "Телеграф", недавно столицею прокотилася хвиля підліткових самогубств. Так, перший подібний випадок у Києві було зафіксовано 2 жовтня, тоді брат із сестрою випали з балкона на 24 поверсі. Вже 9 жовтня дві 17-річні дівчата стрибнули з даху на Троєщині. Ще один випадок стався 15 жовтня, тоді стало відомо про загибель 12-річної дівчинки, яка впала з багатоповерхівки.

Також у жовтні на Лісовому масиві в Києві сталася трагедія — з висоти впала людина. У київських ЗМІ та місцевих Telegram-каналах поспішили повідомити про самогубство підлітка, проте правоохоронці спростували цю інформацію.