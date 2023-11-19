Очередное самоубийство? В Киеве парень выпал из окна многоэтажки (фото, видео)

На месте происшествия работала полиция

В ночь на 19 ноября в Киеве парень выпал из окна многоэтажки. Пока не известно, был ли это очередной суицид или несчастный случай.

Об этом сообщил telegram-канал "Киевский Движ". Событие произошло в жилом комплексе в "Лебедином" на улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы.

По словам очевидцев, молодой человек стоял на кондиционере, установленном на фасаде дома. Затем он по непонятной причине сорвался и упал на землю. Сообщается, что он погиб на месте.

Место происшествия

"Его девушка долгое время кричала и уговаривала этого не делать. Но парень потерял равновесие и упал", — рассказали очевидцы.

Дом, в котором произошла трагедия

Также отмечается, что он мог находиться в нетрезвом состоянии. По словам очевидцев, на балконе кричали его друзья, которые, вероятно, распивали алкогольные напитки.

Как ранее сообщал "Телеграф", недавно по столице прокатилась волна подростковых самоубийств. Первый подобный случай в Киеве был зафиксирован 2 октября, тогда брат с сестрой выпали с балкона на 24 этаже. Уже 9 октября две 17-летние девушки прыгнули с крыши на Троещине. Еще один случай произошел 15 октября, тогда стало известно о гибели упавшей с многоэтажки 12-летней девочки.

Также в октябре на Лесном массиве в Киеве произошла трагедия — с высоты упал человек. В киевских СМИ и местных Telegram-каналах поспешили сообщить о самоубийстве подростка, однако правоохранители опровергли эту информацию.