У Києві з вікна багатоповерхівки випав чоловік: що відомо

На місці події працювали правоохоронці

У вівторок, 28 листопада, стало відомо про те, що у Шевченківському районі столиці сталася трагедія – тут з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм він помер на місці події.

Про це повідомили у столичному telegram-каналі "Київ.Головне". Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

На даний момент відомо, що з вікна висотки в Шевченківському районі Києва випав чоловік. Трагедія сталася на вулиці Жилянська, 118.

Трагедія сталася у Шевченківському районі столиці

На місці події працювали медики швидкої допомоги та правоохоронці. На жаль, від одержаних травм чоловік помер на місці. У поліції зазначили, що загиблий є повнолітнім.

Причини та обставини того, що сталося, встановить слідство.

На цій адресі сталася трагедія

Як раніше повідомляв "Телеграф", у столиці почастішали випадки падіння людей з висоти. Так на початку листопада у Шевченківському районі Києва з квартири на п’ятому поверсі випав 21-річний хлопець. Від отриманих травм він помер на місці події.

Ще одна схожа трагедія сталася 16 жовтня у Деснянському районі Києва – тут 32-річний чоловік випав із загального балкона, розташованого на рівні 8-9 поверху. Від одержаних травм чоловік загинув на місці.

Аналогічна ситуація сталася 24 жовтня в Оболонському районі столиці. Тоді з балкона, розташованого на 13 поверсі , випав 34-річний чоловік. На місці НП працювали правоохоронці та медики швидкої допомоги. Чоловік помер на місці події.

Також на початку листопада у Солом’янському районі Києва сталася трагедія — з відкритого балкона, розташованого на восьмому поверсі, випала молода людина. Він, на жаль, загинув.