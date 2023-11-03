Трагедії одна за одною: у Києві знову хлопець випав з багатоповерхівки

Причини та обставини інциденту встановить слідство

У п’ятницю, 3 листопада, у Солом’янському районі Києва сталася трагедія – з висоти впав хлопець. Від отриманих травм молодий чоловік помер на місці події.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Мій Київ". Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

На даний момент відомо, що з відкритого балкона, розташованого на восьмому поверсі, випав хлопець. Трагедія сталася на території житлового комплексу "Малахіт" на вулиці Богданівській, 7.

ЗМІ публікують інформацію про те, що на відкритому балконі восьмого поверху можна помітити залізну дробину. Що саме сталося тут — суїцид чи нещасний випадок — належить встановити правоохоронцям.

На місці події працювали медики швидкої допомоги та правоохоронці. На жаль, від одержаних травм хлопець помер на місці. Причини та обставини того, що сталося, встановить слідство.

Місце трагедії

Як раніше повідомляв "Телеграф", у столиці почастішали випадки падіння людей з висоти. Так на початку листопада у Шевченківському районі Києва з квартири на п’ятому поверсі випав 21-річний хлопець. Від отриманих травм він помер на місці події.

Ще одна схожа трагедія сталася 16 жовтня у Деснянському районі Києва – тут 32-річний чоловік випав із загального балкона, розташованого на рівні 8-9 поверху. Від одержаних травм чоловік загинув на місці.

Аналогічна ситуація сталася 24 жовтня в Оболонському районі столиці. Тоді з балкона, розташованого на 13 поверсі , випав 34-річний чоловік. На місці НП працювали правоохоронці та медики швидкої допомоги. Чоловік помер на місці події.