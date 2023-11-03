Трагедии одна за одной: в Киеве снова парень упал с многоэтажки

Причины и обстоятельства произошедшего установит следствие

В пятницу, 3 ноября, в Соломенском районе Киева произошла трагедия — с высоты упал парень. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Мой Киев". Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

На данный момент известно, что с открытого балкона, расположенного на восьмом этаже, выпал молодой человек. Трагедия произошла на территории жилого комплекса "Малахит" по улице Богдановская, 7.

Стоит отметить, что СМИ публикуют информацию о том, что на открытом балконе восьмого этажа можно заметить лестницу. Что именно произошло здесь — суицид или несчастный случай — предстоит установить правоохранителям.

На месте происшествия работали медики скорой помощи и правоохранители. К сожалению, от полученных травм парень скончался на месте. Причины и обстоятельства произошедшего установит следствие.

Место трагедии

Как ранее сообщал "Телеграф", в столице участились случаи падения людей с высоты. Так в начале ноября в Шевченковском районе Киева с квартиры на пятом этаже выпал 21-летний парень. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Еще одна похожая трагедия произошла 16 октября в Деснянском районе Киева — здесь 32-летний мужчина выпал с общего балкона, расположенного на уровне 8-9 этажа. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Аналогичная ситуация произошла и 24 октября в Оболонском районе столицы. Тогда с балкона, расположенного на 13 этаже выпал 34 -летний мужчина. На месте ЧП работали правоохранители и медики скорой помощи. Мужчина скончался на месте происшествия.