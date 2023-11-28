В Киеве из окна многоэтажки выпал мужчина: что известно

На месте происшествия работали правоохранители

Во вторник, 28 ноября, стало известно о том, что в Шевченковском районе столицы произошла трагедия — здесь из окна многоэтажки выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Об этом сообщили в столичном telegram-канале "Киев.Главное". Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

На данный момент известно о том, что из окна высотки в Шевченковском районе Киева выпал мужчина. Трагедия произошла по улице Жилянская, 118.

Трагедия произошла в Шевченковском районе столицы

На месте происшествия работали медики скорой помощи и правоохранители. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте. В полиции отметили, что погибший является совершеннолетним.

Причины и обстоятельства произошедшего установит следствие.

По этому адресу произошла трагедия

Как ранее сообщал "Телеграф", в столице участились случаи падения людей с высоты. Так в начале ноября в Шевченковском районе Киева с квартиры на пятом этаже выпал 21-летний парень. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Еще одна похожая трагедия произошла 16 октября в Деснянском районе Киева — здесь 32-летний мужчина выпал с общего балкона, расположенного на уровне 8-9 этажа. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Аналогичная ситуация произошла и 24 октября в Оболонском районе столицы. Тогда с балкона, расположенного на 13 этаже выпал 34 -летний мужчина. На месте ЧП работали правоохранители и медики скорой помощи. Мужчина скончался на месте происшествия.

Также в начале ноября в Соломенском районе Киева произошла трагедия — с открытого балкона, расположенного на восьмом этаже, выпал молодой человек. Он, к сожалению, погиб.