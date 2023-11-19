У Полтавській області посеред смітника знайшли немовля: що з ним зараз

Дитина вже під наглядом медиків

У Полтавській області стався кричущий випадок. На смітнику знайшли немовля.

Про це повідомляє пресслужба поліції. Так, за даними правоохоронців, інцидент стався у місті Глобине. До них звернувся місцевий житель, який повідомив, що зайшов дитина на смітнику. На місце події негайно виїхали правоохоронці разом із медиками, кінологами, експертами та співробітниками ювенальної інспекції.

Прибувши на місце, поліцейські підтвердили слова заявника. Дитину забрала карета швидкої допомоги, яка доставила її до перинатального центру міста Кременчук. Малюкові там надається вся необхідна допомога. Його стан медики оцінюють як середній.

В цю хвилину поліцейські розшукують особу, яка викинула дитину.

Місце злочину

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США біженка з України жбурляла свою 3-річну дитину по квартирі.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті було розкрито шокуючий злочин, у якому 12-річна дівчинка зазнавала сексуального насильства з боку свого вітчима та матері, а всі свої дії вони фіксували на мобільний телефон.