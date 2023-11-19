В Полтавской области посреди мусорника нашли младенца: что с ним сейчас

Ребёнок уже под присмотром медиков

В Полтавской области произошел вопиющий случай. На мусорнике нашли младенца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. Так, по данным правоохранителей, инцидент произошел в городе Глобино. К ним обратился местный житель, который сообщил, что нашел ребёнка на мусорнике. На место происшествия немедленно выехали стражи порядка вместе с медиками, кинологами, экспертами и сотрудниками ювенальной инспекции.

Прибыв на место, полицейские подтвердили слова заявителя. Ребенка забрала карета скорой помощи, которая доставила его в перинатальный центр города Кременчук. Малышу там оказывается вся необходимая помощь. Его состояние медики оценивают как среднее.

В настоящий момент полицейские разыскивают лицо, которое выбросило ребёнка.

Место преступления

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