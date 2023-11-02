Хотел показать "пушку", а получил годы тюрьмы: на Закарпатье парень распространял порно со школьницей

Парень был заключен в тюрьму согласно решению суда

В Закарпатской области парень, распространявший интимные видео со школьницей, был признан виновным в изготовлении и распространении порнографии. Соответствующее решение было принято Иршавским районным судом Закарпатской области.

Компрометирующие видео парень опубликовал в чат класса, в котором учится девушка. Об этом сообщает Zahid.net.

В приговоре суда, вынесенном в октябре 2023 года, отмечается, что инцидент произошел в сентябре 2022 года. Тогда подросток отправил в Telegram-чат 10 класса два видео порнографического характера с ученицей этого класса.

По словам одноклассниц потерпевшей, с ними связался парень и спросил, не хотят ли они "увидеть "пушку". Девушки по его просьбе создали чат класса в Telegram, куда он прислал два порнографических видео.

Дело набрало обороты, когда на эти видео обратил внимание родственник потерпевшей. Как он рассказал в суде, в селе два месяца обсуждали какое-то видео. Впоследствии ему это видео показал товарищ, ведь сам мужчина не зарегистрирован в соцсетях. На записи был зафиксирован половой акт между обвиняемым и потерпевшей.

Мать девушки - теща этого мужчины, поэтому он посоветовал ей обратиться в полицию.

Отмечается, что несовершеннолетний нарушитель закона признал свою вину в суде, но от дачи показаний отказался. Потерпевшая также отказалась свидетельствовать в суде.

Суд назначил парню восемь лет тюрьмы за распространение детской порнографии. Но приговор может быть обжалован апелляцией.

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