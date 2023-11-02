Хотів показати "пушку", а отримав роки тюрми: на Закарпатті підліток поширював порно зі школяркою

Хлопця ув'язнили згідно з рішенням суду

У Закарпатській області підлітка, який поширював інтимні відео зі школяркою, було визнано винним у виготовленні та розповсюдженні порнографії. Відповідне рішення ухвалено Іршавським районним судом Закарпатської області.

Компроментуючі відео хлопець надіслав у чат класу, в якому навчається дівчина. Про це повідомляє Zahid.net.

У вироку суду, який було винесено у жовтні 2023 року, зазначається, що інцидент стався у вересні 2022 року. Тоді підліток надіслав у Telegram-чат 10 класу два відео порнографічного характеру з ученицею цього класу.

За словами однокласниць потерпілої, з ними зв'язався хлопець та спитав, чи вони не хочуть "побачити "пушку". Дівчата на його прохання створили групу класу в Telegram, куди він надіслав два порнографічні відео.

Справа набрала обертів, коли на це відео звернув увагу родич потерпілої. Як він розповів у суді, у селі два місяці обговорювали якесь відео. Згодом йому це відео показав товариш, адже сам чоловік не зареєстрований у соцмережах. На записі було зафіксовано статевий акт між обвинуваченим та потерпілою.

Мати дівчини є тещею цього чоловіка, тому він порадив їй звернутись у поліцію.

Зазначається, що неповнолітній порушник закону визнав свою провину у суді, але від надання показань відмовився. Потерпіла також відмовилась свідчити у суді.

Суд призначив хлопцеві вісім років тюрми за розповсюдження дитячої порнографії. Але вирок може бути оскаржено апеляцією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кривому Розі викрили жінку, яка продавала порно з власною трирічною донькою.