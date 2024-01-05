Які рекорди встановлювали українські регіони у 2023 році: інфографіка

Найсумнівніші рекорди належать Донеччині та Луганщині

Попри війну в Україні низка регіонів встановила у 2023 році нові рекорди. Майже всі ці рекорди стосуються саме мирного життя, а не бойових дій, які Україна веде проти російських терористів.

Досягнення українських регіонів зібрало "Слово і діло". За даними видання, відразу шість українських регіонів встановили аграрні рекорди.

У Вінницькій області зібрали найбільше зерна, у Житомирській – найбільше картоплі, у Чернівецькій виробили найбільше м'яса птиці, на Кіровоградщини фермерам видали найбільше кредитів "5-7-9", а у Івано-Франківській області була найдорожча земля (400,4 тис. грн за гектар).

Закарпаття встановило рекорд за ростом середньої орендної плати за однокімнатну квартиру – близько 13 тис. грн. У Сумській області орендна плата найнижча – 2,8 тис. грн в середньому.

На Херсонщині споживчі ціни виросли найменше – на 1,3%, на Запоріжжі – найбільше (+5,7%). Найдорожче еспрессо було в Одесі (36 грн), найдешевше – на Хмельниччині (21 грн).

Київська область лідирує за кількістю нових спортивних майданчиків, Рівненська – лідер проєкту "Поліцейський офіцер громади" (64 громади та понад 100 офіцерів). На Полтавщині підтримали найбільше підприємців, які влаштовують на роботу людей з інвалідністю, Харківщина залучила до роботи найбільше безробітних, Тернопільщина відкрила найбільше "Дія центрів" (12 одиниць).

На Львівщині заробили понад 400 млн грн від приватизації, а в Миколаївській області за рік зафіксували найменше корупційних злочинів – всього 37. Найсумнівніші рекорди належать Донеччині та Луганщині – у першій області найдорожче в країні пальне, в другій безперервна повітряна тривога триває вже 640 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з популярних овочів в Україні б'є ціновий рекорд. Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович розповіла, що стало причиною здорожчання.