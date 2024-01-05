Какие рекорды устанавливали украинские регионы в 2023 году: инфографика

Самые сомнительные рекорды принадлежат Донбассу и Луганской области.

Несмотря на войну в Украине, ряд регионов установили в 2023 году новые рекорды. Почти все эти рекорды относятся именно к мирной жизни, а не к боевым действиям, которые Украина ведет против российских террористов.

Достижение украинских регионов собрало "Слово и дело". По данным издания, сразу шесть украинских регионов установили аграрные рекорды.

В Винницкой области собрали больше всего зерна, в Житомирской – больше всего картофеля, в Черновицкой выработали больше всего мяса птицы, в Кировоградской области фермерам выдали больше всего кредитов "5-7-9", а в Ивано-Франковской области была самая дорогая земля (400,4 тыс. грн за гектар).

Закарпатье установило рекорд по росту средней арендной платы за однокомнатную квартиру – около 13 тыс. грн. В Сумской области арендная плата самая низкая – 2,8 тыс. грн. в среднем.

В Херсонской области потребительские цены выросли меньше всего — на 1,3%, в Запорожье – больше всего (+5,7%). Самое дорогое эспрессо было в Одессе (36 грн), самое дешевое – в Хмельницкой области (21 грн).

Киевская область лидирует по количеству новых спортивных площадок, Ровенская – лидер проекта "Полицейский офицер громады" (64 громады и более 100 офицеров). На Полтавщине поддержали больше всего предпринимателей, которые устраивают на работу людей с инвалидностью, Харьковщина привлекла к работе больше всего безработных, Тернопольщина открыла больше всего "Дия центров" (12 единиц).

На Львовщине заработали более 400 млн грн от приватизации, а в Николаевской области за год зафиксировали меньше всего коррупционных преступлений — всего 37. Самые сомнительные рекорды принадлежат Донетчине и Луганщине — в первой области самое дорогое в стране горючее, во второй непрерывная воздушная тревога идет уже 640 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из популярных овощей в Украине бьет ценовой рекорд. Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович рассказала, что стало причиной удорожания.