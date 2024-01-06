Обіцяного роками чекають? Чому Данія затримає поставку винищувачів F-16

Поки не готові надати літаки

Данія в першому кварталі 2024 не передасть нашій країні американські винищувачі F-16. Затримка триватиме близько півроку.

Про це повідомляє видання Berlingske. За словами представника міноборони Данії, ще не виконано низку умов, щоб ми могли використовувати передані бойові літаки.

Україна мала отримати перші шість винищувачів після Нового року. Втім зараз графік посунувся і постачання передбачене на другий квартал 2024 року.

У Міноборони Данії пояснюють, що серед факторів, які впливають на затримки, зокрема графік навчань українських пілотів. Розклад залежить від техніки та погоди.

"Крім того, продовжується робота в міжнародній коаліції ВПС, щоб забезпечити створення в Україні необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури", — додає відомство.

Зараз у Данії проходять навчання шість українських пілотів. Очікується, що протягом 2024 року з Данії в Україну буде відправлено ще вісім літаків F-16, а у 2025 році — ще п’ять.

Нагадаємо, речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер на початку 2024 казав, що наші пілоти також навчаються на американських літаках F-16 у Сполучених Штатах. Очікується, що повністю завершать курси підготовки тільки наприкінці 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, яке паливо потрібно F-16 та хто готовий заправляти довгоочікуваний винищувач.