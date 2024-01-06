Обещанного годами ждут? Почему Дания задержит поставку истребителей F-16

Пока не готовы предоставить самолеты

Дания в первом квартале 2024 года не передаст нашей стране американские истребители F-16. Задержка продлится около полугода.

Об этом сообщает издание Berlingske. По словам представителя минобороны Дании, еще не выполнен ряд условий, чтобы мы могли использовать переданные боевые самолеты.

Украина должна была получить первые шесть истребителей после Нового года. Впрочем, сейчас график сдвинулся и поставки предусмотрены на второй квартал 2024 года.

В Минобороны Дании объясняют, что среди факторов, влияющих на задержки, в частности, график учений украинских пилотов. Расписание зависит от техники и погоды.

"Кроме того продолжается работа в международной коалиции ВВС, чтобы обеспечить создание в Украине необходимой материально-технической базы и инфраструктуры", — добавляет ведомство.

Сейчас в Дании проходят обучение шесть украинских пилотов. Ожидается, что в течение 2024 года из Дании в Украину будут отправлены еще восемь самолетов F-16, а в 2025 году – еще пять.

Напомним, спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер в начале 2024 года говорил, что наши пилоты также учатся на американских самолетах F-16 в Соединенных Штатах. Ожидается, что полностью завершат курсы подготовки только в конце 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, какое топливо нужно F-16 и кто готов заправлять долгожданный истребитель.