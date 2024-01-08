Якщо до Європарламенту прийдуть праві? Клімкін зробив прогноз для України

Настрої серед європейців навіть стабільніші, ніж серед тамтешніх політиків

Вибори до Європарламенту, які відбудуться у червні цього року, радикально не вплинуть на позицію ЄС щодо війни з Росією. Це стосується як політичних, так і емоційних настроїв європейців.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він вважає, що навіть якщо кількість правих у Європарламенті побільшає, він все одно не прогнозує якихось фундаментальних змін.

"Як на мене, настрої серед європейців і те, що іноді кажуть там в суспільстві (а не політичні заяви), вони навіть стабільніші, аніж серед тамтешніх політиків. Оскільки поступово-поступово це центрувалося, і зараз я бачу досить усвідомлену і стабільну підтримку України. Це не значить, що підтримка буде проактивною, але в сенсі послідовності якихось проблем фундаментально не спостерігаю", — сказав Клімкін.

Більше про головні загрози для України через урізання американської допомоги, долю гучного ленд-лізу та основні виклики для Києва у 2024 році, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Павла Клімкіна "Телеграфу" під назвою "Зрив ленд-лізу, план "Б" у війні та переговори з Путіним — ексміністр МЗС розповів про головні загрози для України".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що влітку Віктор Орбан може обійняти нову високу посаду у Європарламенті.