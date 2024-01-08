Поставка запчастин для БПЛА з Китаю: виробник дронів назвав три проблеми

Без західних партнерів Україна не впорається, однак і покладатися на імпорт не можна

У виробництві українських дронів із комплектуючими з Китаю є низка проблем. Одна з головних проблем полягає в термінах доставки деталей.

Про це "Телеграфу" сказав військовослужбовець ЗСУ та колишній депутат Верховної Ради VIII скликання Ігор Луценко. Він озвучив три основні проблеми.

"Перша — ризик. Якщо Росія готується до нового наступу та війни з Європою, то через деякий час всі можливі поставки комплектуючих в Україну буде обрізано. В такому разі ми залишимося ні з чим. Ми як воююча країна мусимо про це думати й разом з партнерами максимально локалізувати всі можливі виробництва. Без західних партнерів ми не впораємося, однак і покладатися на імпорт — не можна", — сказав співрозмовник.

Друга проблема – це ланцюг поставок. Нові деталі потрібно замовляти з Китаю щотижня, тому тестування та розробки нових технологій в Україні значно сповільнюються. Зазвичай замовлення займає два-три тижні крім форс-мажори на кордонах та інші проблеми.

"Іноді потрібно щось негайно, але в Україні немає відповідальної структури, яка б цим займалася", — підкреслив Луценко.

Третя проблема полягає у тому, що не всі технології Китаю можна експортувати. Тому немає можливості отримати доступ до критично важливих технологій.

"Звичайно, така залежність від китайських поставок є однією із серйозних загроз українській національній безпеці", — підсумував військовий.

До речі, днями майстерня Ігоря Луценка з виробництва безпілотників постраждала під час чергових атак з боку російських окупантів.

Детальніше читайте у повному матеріалі на сайті "Телеграф": "Цим має зайнятися президент": Ігор Луценко про дефіцит дронів, залежність України від Китаю та перевагу росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що більшість дронів, які використовують ЗСУ, виробляються в Україні, вітчизняними підприємствами. Багато українських компаній налагодили виробництво на користь армії.