Роковини збиття Іраном літака МАУ: вийшла спільна заява голів МЗС чотирьох постраждалих країн

Сподіваються, що справедливість "восторжествує"

8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран — Київ. У 2024 міністри закордонних справ Канади, Швеції, України та Великої Британії спільно ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ірану за використання зброї проти цивільного літака рейсу PS752 авіакомпанії "МАУ".

Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи координації допомоги жертвам рейсу PS752. Зазначається, що міністри Канади, Швеції, України та Сполученого Королівства сказали, що спільно ініціювали розгляд спору в ІКАО проти Ісламської Республіки Іран.

Причиною цього стало використання зброї проти цивільного повітряного судна в польоті в порушення міжнародно-правових зобов’язань Ірану. Відповідно до статті 3bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (відомої як Чиказька конвенція).

"Протягом чотирьох років Іран відмовляється взяти на себе повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752, попри наші численні спроби вступити в переговори з цього питання. Таким чином, ми передали спір на розгляд Ради ІКАО для прийняття рішення відповідно до статті 84 Чиказької конвенції", – зазначили міністри.

Глави МЗС кажуть, що початок цього провадження сьогодні відображає їхнє зобов’язання перед родинами жертв, які заслуговують на відновлення справедливості, а також свідчить про довіру до Ради IКAO та міжнародного співтовариства в цілому як до вартового безпеки цивільної авіації, зокрема під час врегулювання спорів у разі їх виникнення.

"Надзвичайно важливо, щоб порушники норм міжнародного права несли відповідальність. Ми сподіваємося, що ці дії, разом із нашим прагненням відновити справедливість в рамках Міжнародного Суду ООН, призведуть до реальних змін і допоможуть запобігти подібним трагічним подіям у майбутньому. Справедливість восторжествує", – підкреслено насамкінець у заяві.

Раніше "Телеграф" писав, що в США обіцяють покарати КНДР та Іран за постачання ракет Росії.