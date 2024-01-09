Намолотили вже на два бюджети Бєлгорода: ЗСУ знищили ще один "Сонцепьок", епічне відео

Машину просто розірвало зсередини

Збройні сили України знищили черговий російський "Сонцепьок". Епічне відео з’явилося у мережі.

Його опублікувала пресслужба Сухопутних військ. На кадрах можна побачити момент детонації боєкомплекту дорогезної російської "вундерваффе", яка перетворила машину буквально на пил.

Як зазначає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, на сьогоднішній день на війні проти України РФ втратила вже 24 такі машини. І це лише верифіковані дані.

"Згідно з не верифікованою інформацією втрати перевищують 32 од.", — говорить експерт.

Додамо, що ще деяким російським "Сонцепьокам" пощастило набагато більше — вони тепер служать у ЗСУ. Вже відомо про декілька таких випадків.

Також до рук ЗСУ потрапляли "Буратіно" (попередник Сонцепьока), так що загальна кількість ТВС ймовірно досить велика для того, щоб сформувати батальйон вогнеметів, для чого в ЗС РФ використовують 9 бойових одиниць.

Також необхідно нагадати, що сама Росія має таких вогнеметів не так багато. Точні дані про це невідомі, однак у 2018 повідомлялося про намір розмістити у військах 72 вогнеметні системи. Таким чином виходить, що Україна знищила чи захопила вже значну частину цієї зброї.

Трагічності цьому для росіян додає і те, що ця техніка коштує дуже дорого. За підрахунками Forbes, така установка коштує 15 мільйонів доларів (майже півтора мільярда російських рублів).

З усього вищезгаданого виходить, що ЗСУ вже намолотили "Сонцепьоків" мінімум на 360 мільйонів доларів (32 мільярди рублів), а згідно з не верифікованими даними, на 480 мільйонів доларів (43 мільярди рублів).

Для порівняння, весь бюджет російського Бєлгорода у 2023 році становив 15 мільярдів рублів. Тобто Україна знищила щонайменше два річні бюджети Бєлгорода.

Для довідки ТВС "Сонцепьок" — це російська система озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель та споруд об’ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Знищення відбувається шляхом впливу на мету високої температури, уламків, ударної хвилі та надлишкового тиску, що створюється при масованому застосуванні некерованих реактивних снарядів у термобаричному та димозапальному спорядженнях.

Нагадаємо, як раніше ми писали, один із перших "Сонцепеків" ЗСУ затрофеїли ще на початку 2022 року.