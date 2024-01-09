В Україні рекорд споживання електроенергії: в "Укренерго" звернулися з проханням

Використання електроенергії значно зросло під час сильних морозів

Вранці 9 січня в Україні було зафіксовано рекордний за цей опалювальний сезон рівень споживання електроенергії. У зв’язку з цим громадян просять дбайливо її використовувати.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго". Зазначається, що енергетики працюють над проблемою і роблять усе можливе, щоб уникнути появи енергосистем дефіциту електроенергії.

"Друзі, сьогодні нашому графіку споживання дуже погано – він надто високий. Вже зранку Диспетчерський центр "Укренерго" фіксує рекордний за цей опалювальний сезон рівень споживання. Енергетики роблять все можливе, щоб уникнути появи у енергосистем дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн. Тому зараз особливо важливо дбайливо споживати електроенергію", — йдеться у повідомленні.

Споживачів просять уважно поставитися до своїх споживчих звичок. Схема працює як для великих, так і для малих споживачів.

"Наприклад, магазинам та торговим центрам достатньо з 9:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин. А побутові споживачі можуть перенести домашні вправи з праскою, електроплитою та пилососом на вечірні години після 19:00 та, по можливості, на вихідні. Або хоча б не включати одразу кілька потужних електроприладів, на виході з кімнати вимикати світло", — додали в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що через ускладнення погодних умов в Україні можуть розпочати введення планових відключень світла.