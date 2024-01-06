Українців попередили про відключення світла: названо причину

Є шанс, що відключень електроенергії вдасться уникнути

В Україну йдуть сильні морози, які подекуди можуть доходити до -25 градусів. Через це в регіонах можуть вимикати електроенергію.

Про це в ефірі телемарафону розповів директор енергетичних програм "Разумков Центру" Володимир Омельченко. За його словами, планові відключення можуть бути задіяні, щоби не перевантажувати енергосистему.

"Безумовно, низький рівень температур – це великий стрес для всієї енергетичної системи України. Треба наголосити, що українські енергетики в цій ситуації зробили все можливе, щоб підготуватися. Після масштабних обстрілів минулого року, сфокусованих рашистами на енергетичну систему, деякі з енергетичних блоків перебувають в аварійному стані", — сказав Омельченко.

У період похолодання в енергосистемі України може утворитися дефіцит потужності від 2 і більше гігават. Покрити його можна коштом імпорту з європейських країн, але в пікові години все одно може зберігатися певний дефіцит.

"Тому не виключено, що можуть бути задіяні планові відключення. Але вони якщо і будуть задіяні, то це не означає, що вони будуть тотальними. Це будуть вибіркові планові відключення в окремий годинник пікових навантажень", — пояснив Володимир Омельченко.

Він нагадав, що графіки відключень світла давно затверджені та доступні мешканцям кожного регіону. Ознайомитись з ними можна на сайтах обленерго. Омельченко додав, що відключення не будуть масштабними, максимум по 2-3 години, але, можливо, вийде обійтися і без них.

"Є ймовірність, що вдасться їх уникнути, якщо ми повністю зможемо забезпечити імпорт електричної енергії", — додав Омельченко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що блекаут в Україні можливий за однієї умови. У Міненерго розповіли, коли можуть знадобитися графіки відключення світла.