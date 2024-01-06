Украинцев предупредили об отключениях света: названа причина

Есть шанс, что отключений электроэнергии удастся избежать

В Украину идут сильные морозы, которые местами могут доходить до -25 градусов. Из-за этого в регионах могут отключать электроэнергию.

Об этом в эфире телемарафона рассказал директор энергетических программ "Разумков Центра" Владимир Омельченко. По его словам, плановые отключения могут быть задействованы, чтобы не перегружать энергосистему.

"Безусловно, низкий уровень температур – это большой стресс для всей энергетической системы Украины. Надо подчеркнуть, что украинские энергетики в этой ситуации сделали все возможное, чтобы подготовиться. После масштабных обстрелов прошлого года, сфокусированных рашистами на энергетическую систему, некоторые из энергетических блоков находятся в аварийном состоянии", — сказал Омельченко.

В период похолодания в энергосистеме Украины может образоваться дефицит мощности от 2 и более гигаватт. Покрыть его можно за счет импорта из европейских стран, но в пиковые часы все равно может сохраняться определенный дефицит.

"Поэтому не исключено, что могут быть задействованы плановые отключения. Но они если и будут задействованы, то это не значит, что они будут тотальными. Это будут выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковых нагрузок", – объяснил Владимир Омельченко.

Он напомнил, что графики отключений света давно утверждены и доступны жителям каждого региона. Ознакомиться с ними можно на сайтах облэнерго. Омельченко добавил, что отключения не будут масштабными, максимум по 2–3 часа, но возможно, получится обойтись и без них.

"Существует вероятность, что удастся их избежать, если мы полностью сможем обеспечить импорт электрической энергии", — добавил Омельченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что блэкаут в Украине возможен при одном условии. В Минэнерго рассказали, когда могут понадобиться графики отключений света.