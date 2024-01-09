Буває й таке: ікону зі Сталіним облили фарбою у головному храмі Грузії (відео)

Патріархія Грузії інцидент поки що не коментувала

У Тбілісі (Грузія) облили фарбою Ікону святої Матрони Московської із зображенням Йосипа Сталіна. Частина місцевих парафіян виступає категорично проти розміщення подібної фрески у головному соборі Тбілісі.

Про це повідомляє Радіо Свобода. За даними журналістів, інцидент стався у тбіліському Соборі Святої Трійці (Самеба).

Відео з місця подій зняла місцева мешканка Ната Перадзе. Але поки що невідомо, чи це саме її протестна акція.

Патріархія Грузії інцидент поки що не коментувала.

Варто зазначити, що ікону із зображенням Сталіна у Соборі Святої Трійці виявили парафіяни. Після цього частина товариства почала виступати проти розміщення подібної фрески у головному соборі Тбілісі.

Пізніше з’ясувалося, що ікону в дар тбіліському храму передали лідери проросійської партії "Альянс патріотів" Ірма Інашвілі та Давид Тархан-Моураві.

Як пишуть журналісти, ікона описує зустріч Сталіна зі святою Матроною Московською, яка нібито сталася під час Другої світової війни, коли німці підступали до Москви. Однак незалежні російські богослови та історики впевнено заявляють, що ця ікона повністю є частиною пропаганди Кремля та Російської Церкви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни здивовані ставленням до них у Грузії.