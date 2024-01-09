Війна вплинула: які статті в Wikipedia найчастіше читали українці 2023-го

Війна суттєво вплинула на інтереси українців

2023 року українців найбільше цікавила історія України, хронологія російського вторгнення, а також біографія поета Тараса Шевченка.

Про це йдеться у звіті "Вікімедіа Україна", де проаналізували найбільш популярні статті україномовної Wikipedia за період з 1 січня до 31 грудня 2023 року.

Зазначається, що з українських діячів сучасності до 50 найпопулярніших статей увійшли головнокомандувач Валерій Залужний, президент Володимир Зеленський та голова військової розвідки Кирило Буданов.

Серед загиблих українців найбільше людей цікавила історія командира "Вовків Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла та колишнього глави МВС Дениса Монастирського.

Серед історичних постатей найбільше уваги привернули Тарас Шевченко, Леся Українка, Степан Бандера та Іван Франко. А серед історичних подій, окрім російського вторгнення, українців також цікавили Друга та Перша світові війни, історія Київської Русі, Волинська трагедія та Голодомор 1932-33 років.

"Рейтинг найпопулярніших статей Вікіпедії значною мірою відображає інтереси та переживання українського суспільства. Відразу третина з топ-50 стосується російсько-української війни", — зазначив адміністратор українського розділу Вікіпедії Микола Козленко.

Як повідомлялося раніше, словник сленгу та сучасної української мови "Мислово" обрав найбільш популярне слово 2023 року в Україні.