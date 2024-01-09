Война оказала влияние: какие статьи в Wikipedia чаще всего читали украинцы в 2023-м

Война существенно повлияла на интересы украинцев

В 2023 году украинцев больше всего интересовала история Украины, хронология российского вторжения, а также биография поэта Тараса Шевченко.

Об этом говорится в отчете "Вікімедіа Україна", где проанализировали наиболее популярные статьи украиноязычной Wikipedia за период с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Отмечается, что из украинских деятелей современности в 50 наиболее популярных статей вошли главнокомандующий Валерий Залужный, президент Владимир Зеленский и глава военной разведки Кирилл Буданов.

Среди погибших украинцев больше всего людей интересовала история командира "Волков Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла, а также бывшего главы МВД Дениса Монастырского.

Среди исторических фигур больше всего внимания привлекли Тарас Шевченко, Леся Украинка, Степан Бандера и Иван Франко. А среди исторических событий помимо российского вторжения украинцев также интересовали Вторая и Первая мировые войны, история Киевской Руси, Волынская трагедия и Голодомор 1932-33 годов.

"Рейтинг популярнейших статей Википедии в значительной степени отражает интересы и переживания украинского общества. Сразу треть из топ-50 касается российско-украинской войны", — отметил администратор украинского раздела Википедии Николай Козленко.

Как сообщалось ранее, словарь сленга и современного украинского языка "Мыслово" выбрал наиболее популярное слово 2023 года в Украине.