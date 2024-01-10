Суддю з паспортом РФ хочуть повернути на посаду, але втрутився Верховний суд: подробиці

Справа ще не закрита остаточно

У Верховному суді України повідомили про намір оскаржити поновлення на посаді судді Богдана Львова, у якого знайшли російське громадянство.

Як інформує пресслужба Верховного суду, там не згодні з рішенням Київського окружного адмінсуду (КОАС) у цій справі та подаватимуть апеляцію.

"Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржить його в апеляційному порядку", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 10 січня КОАС частково задовольнив позов Львова про визнання протиправним наказу про відрахування його зі штату Верховного суду, тим самим зобов’язавши поновити його на посаді та виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Якби Верховний суд не подав скаргу, то рішення набуло чинності після закінчення терміну подання апеляції.

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2022 року голова Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдан Львов опинився в епіцентрі скандалу після того, як Служба безпеки України офіційно підтвердила у нього наявність російського паспорта. Мало того, у судді знайшли нерухомість у Москві.